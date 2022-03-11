Ирина Гехт: «Лекарства для льготников будут, новая медицинская техника — тоже»

Первый вице-губернатор Челябинской области рассказала о перспективах здравоохранения в условиях санкций

На фоне санкций в России резко взлетели доллар и евро. Это тут же сказалось на ценах в аптеках — лекарства подорожали. Также подорожали медицинская техника и расходные материалы. Сможет ли государство в таких условиях выполнять свои обязательства перед рядовым пациентом и развивать местную медицину? Журналист ИА «Первое областное» узнал об этом у первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт.

— Многие российские фармкомпании работают на зарубежных компонентах. Сейчас есть временные перебои с отдельными препаратами, но чаще всего это обусловлено логистикой, нежели нежеланием западных партнеров поставлять те или иные составляющие. Поэтому я думаю, что здесь ситуация устаканится. Импортные препараты будут в наличии. Другой вопрос, какой будет их стоимость.

— Государство продолжит регулировать цены на препараты, которые входят в список жизненно важных, — предельные наценки для них сохранятся.

Бесплатные лекарства для льготников тоже будут. Еще в январе мы успели заключить контракты по всем позициям лекарственных препаратов. Перед Минздравом стоит задача добиться бесперебойного снабжения пациентов. Сейчас поставки ведутся. Единичные сбои есть, и порой они вызывают у людей панику. Но, как правило, препараты приходят в течение нескольких дней. Уже на этой неделе должны поступить инсулин, тест-полоски, расходные материалы для флеш-мониторинга диабета. Я надеюсь, все наши партнеры выполнят свои обязательства и поставят эти лекарства.

Кроме того, регионы имеют право самостоятельно определять случаи, когда возможны закупки у единственного поставщика. И эту практику можно распространить на закупку лекарственных препаратов. Сегодня мы готовы скорректировать региональную нормативную базу и упростить покупку лекарств.

— Многие коммерческие аптеки проводят закуп лекарств ежедневно, и жалоб на отсутствие препаратов мы здесь не видим. Стоимость импортных лекарств привязана к курсу валюты, но за ценами все же следит Федеральная антимонопольная служба.

— На Областном аптечном складе лежит серьезная социальная функция. Он обеспечивает лекарственными препаратами жителей труднодоступных и отдаленных территорий, где невыгодно содержать коммерческую аптеку, и отпускает лекарства по льготным рецептам. В остальном он ведет такую же коммерческую деятельность и подчиняется законам рынка.

— Медицинская техника под санкции не попала. Та же компания General Electric, уходя с российского рынка, заявила о том, что санкции не коснутся медицинских изделий. Но вопрос закупок — больной вопрос.

В 2022 году мы планируем закуп тяжелого оборудования по программе борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе КТ и МРТ в онкологический диспансер, а также для нового центра первой амбулаторной помощи в челябинской первой городской больнице. Будем надеяться, что те запасы, которые есть на складах у фирм в России, позволят нам это сделать. Тем более что сейчас вывозить медицинскую технику из страны запрещено.

— Мы видим новые конкурентные предложения со стороны Китая. Поэтому я думаю, что этот рынок мы заместим. И думаю, что у нас есть возможность развивать собственное производство. Расходные материалы вполне реально производить в России.

— У нас действительно есть частные центры, которые работают в программе ОМС. И государству они только в помощь. Например, оснащение одного центра амбулаторно-онкологической помощи обходится нам примерно в 150 млн рублей. При государственно-частном партнерстве эти расходы берет на себя коммерческая организация, а потом мы прикрепляем к медцентру население области и направляем туда пациентов. Та же схема работает в офтальмологии. Люди довольны и качеством помощи, и условиями в медцентрах. При этом государство не вкладывает деньги в дополнительное оборудование — мы просто используем потенциал частных организаций, чтобы оказывать населению медицинскую помощь в объемах территориальной программы госгарантий.

— Мы не отказались ни от одного из своих проектов. В Челябинской области продолжается модернизация первичного звена здравоохранения. В 2022 году запланировано продолжение капитальных ремонтов медицинских организаций, в том числе ремонт поликлиники в селе Миасское и ремонт хирургического корпуса в городе Нязепетровске. В рамках государственно-частного партнерства мы собираемся построить дополнительный корпус к областной клинической больнице № 3. Но здесь пока и мы, и инвесторы пытаемся оценить свои возможности, потому что сегодня нет определенности и по цене на стройматериалы, и по процентным ставкам на кредиты. Но повторюсь: от своих планов мы отказываться не хотим.