Алексей Текслер и Александр Калинин обсудили кооперацию малого и крупного бизнеса

Сотрудничество компаний поможет усилить производство в регионе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин во время деловой встречи обсудили совместную работу и развитие региона. Стороны отметили, что сотрудничество властей и организации расширяется с каждым годом. Среди основных направлений — работа в рамках национальных проектов, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Мы совместно работали по мероприятиям национальных проектов. Продолжаем делать это и сейчас, поскольку санкционное давление не уменьшается, а задачи развития бизнеса, роста производительности труда и выхода наших компаний на новые рынки дружественных стран по-прежнему актуальны», — отметил Алексей Текслер.

О важности поддержки в том числе малого и среднего бизнеса в своем послании Федеральному собранию говорил президент России Владимир Путин. Совместная работа с «Опорой России», подчеркнул губернатор Челябинской области, поможет сделать комфортной деятельность небольших компаний. Их планируется все активнее привлекать к сотрудничеству с крупными предприятиями. Правительство региона оценивает существующие кооперационные цепочки и выстраивает новые, учитывая опыт по импортозамещению и реэкспорту.





«Большую роль в формировании новых кооперационных цепочек должны сыграть предприятия малого и среднего предпринимательства. Наши предприниматели активно развивают не только торговый, но и производственный сектор, и я надеюсь, что при нашей помощи их число существенно увеличится», — подчеркнул Алексей Текслер.

В общем количестве организаций Челябинской области доля субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 86,1%. По данным Минэкономразвития, за 2023 год количество МСП выросло на 3,2% и составило почти 141 тысячу. Количество сотрудников в таких организациях увеличилось на 3,8% и достигло 585,5 тысячи человек. Оборот малого бизнеса в минувшем году вырос на 11,2%, до 2,3 триллиона рублей. Вклад в консолидированный бюджет региона оценивается в 21%.

Во время встречи Алексей Текслер заявил, что после объявления президента о новых национальных проектах появляются более масштабные задачи. Бизнесу отводится особая роль в реализации нацпроекта «Кадры». Ожидается, что в ближайшее время примут несколько технологических национальных проектов. Практически все они имеют особое значение для развития высокотехнологичных отраслей экономики в Челябинской области.





Александр Калинин сообщил губернатору, что с 20 по 25 июня 2024 года в регионе проведут съезд лидеров «Опоры России». Алексей Текслер выразил надежду, что на этом масштабном событии прозвучат полезные предложения, которые проанализируют и оперативно используют в практической работе.