Президент «Опоры России» провел мастер-класс по предпринимательству для челябинских студентов

Мероприятие проекта «Классные встречи» прошло в Центре «Мой бизнес»

Как выбирать партнера по бизнесу и как вести себя со своими сотрудниками — о секретах предпринимательства студенты челябинских колледжей узнали сегодня из первых рук. В рамках проекта «Классные встречи» небольшой и вдохновляющий мастер-класс для них провел президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», член Попечительского совета «Движения первых» и уроженец южноуральской столицы Александр Калинин.

Ребят интересовали все нюансы: от того, где брать первоначальный капитал для открытия своего дела, до вопроса о том, какими качествами и навыками должен обладать начинающий предприниматель для успешного старта.

По словам Александра Калинина, главное — учиться, но не только в образовательном учреждении, но и по жизни.

«Мне кажется, в институте в первые годы не учат профессии как таковой. Сначала учат работать с информацией и жить в коллективе. Вот, например, я получил техническое образование и уверен, что оно очень полезно: оно систематизирует мышление, дает понимание неких прикладных вещей. И знания, конечно, пригодятся в жизни. Но нужно обязательно заниматься чем-то дополнительно — мы трудились в стройотрядах, например. Но можно поработать в кофейне. Опыт продаж и коммуникации очень важен для будущего предпринимателя», — рассказал гость.

Встреча проходила в центре «Мой бизнес», на что Александр Калинин обратил особое внимание, отвечая на вопрос о том, какие льготы и преференции есть в стране для начинающих предпринимателей.

«По поручению президента реализуется нацпроект „Развитие малого бизнеса и предпринимательской инициативы“, в рамках которого такие центры построены по всей стране. Появились удобные сервисы для предпринимателей, всегда можно прийти проконсультироваться, узнать о мерах поддержки, рекомендовал бы тут чаще бывать — вот прямо сейчас можете подойти и все детально узнать», — сказал он.

Он также порекомендовал не брезговать образовательными курсами — по продажам, составлению бизнес-планов, умению работать на маркет-плейсах, командообразованию или финансовой грамотности; посоветовал изучить сайты — Минэкономразвития РФ, собственно нацпроекта, ресурс для малого бизнеса МСП.рф, а также сайт «Деловая среда», где выкладываются истории не только успеха, но и неуспехов — волонтеры записывают и выкладывают их, чтобы желающие стать предпринимателями учились не на своих, а на чужих ошибках.

Другие советы президента «Опоры России»:

«Не берите кредиты. Деньги на рынке есть, и их много. Деньги надо брать у клиентов — предлагая им, разумеется, то, что им нужно, и соблюдая взятые обязательства».

«Партнера по бизнесу надо выбирать тщательнее, чем жену. Первый вопрос, который ему надо задавать: как будем делить убытки? Именно это, а не „как делить прибыли“. И второе — он должен обладать такими компетенциями, которых у тебя нет. Скажем, ты хорошо организовываешь производственный процесс, а он — продажи, тогда да, можно идти на партнерство. Если такого человека нет, тогда лучше вести бизнес одному».

«О работниках. Относиться уважительно, знать Трудовой кодекс, проявлять лидерские качества. Сотрудники же видят, как ты сам работаешь, как к ним относишься, какие у тебя приоритеты».

«В коллективе должна быть взаимовыручка и взаимопомощь. Не так, что какая-то проблема, и все начинают друг на друга вину сваливать».

По итогам встречи Александр Калинин отметил, как важно, чтобы состоявшиеся предприниматели делились живым опытом с молодежью:

«Был опрос ВЦИОМ, как люди относятся к малоvу бизнесу, и оказалось, что положительно относятся 92% респондентов, а среди молодых — 99%, то есть у молодежи есть большой интерес к самореализации, возможность которой дает предпринимательство. Молодые люди хотят быть независимыми, зарабатывать, создавать продукт, у них есть идеи. Кто-то рисует картины, кто-то делает пирожные — все это может быть началом бизнеса. Нужны знания и наставники. Важно, чтобы состоявшиеся бизнесмены проводили мастер-классы. Живой опыт не заменят ни книги, ни образование. Все это, конечно, нужно, но реальный опыт, как быть успешным в бизнесе, может дать только бизнесмен», — полагает он.