В Челябинской области женщину осудили за гибель молодого водителя в ДТП

Виновная должна выплатить штраф в 1 млн рублей родственникам погибшего

Агаповский районный суд вынес приговор в отношении 56-летней женщины. Она признана виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Судом установлено, что виновная 15 июня 2019 года, управляя автомобилем «Шкода Фабия», не уступила ВАЗ-2101, движущемуся по главной дороге. Машины столкнулись, и 23-летний водитель отечественной легковушки скончался на месте.

«В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ („Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)»,— рассказали в областной прокуратуре.

Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком в два года. Она обязана возместить родственникам погибшего материальный ущерб в размере миллиона рублей.

Как ранее сообщал наш сайт, Ашинский городской суд вынес приговор в отношении 57-летнего челябинца, по чьей вине в ДТП погибли три человека, в том числе восьмилетняя девочка.