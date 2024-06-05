Более 20 соглашений с инвесторами планирует заключить Челябинская область на ПМЭФ-2024

Всего в рабочей программе губернатора Алексея Текслера — более 50 мероприятий

Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером начала работу на Петербургском международном экономическом форуме. В рабочей программе — более 50 мероприятий, в том числе заключение более 20 соглашений с инвесторами, компаниями и регионами. Первое уже подписано, сообщает пресс-служба правительства области.

Впервые за всю историю на ПМЭФ представлен стенд Челябинской области. Он демонстрирует стальной характер Южного Урала, высокотехнологичные направления развития, уникальные природные богатства и туристический потенциал. Смыслы переданы через декоративные элементы в виде льющейся стали, зеркальных панелей, сложившихся в очертания региона, напоминающих не только о его промышленном характере, но и о звании края озер.

На стенде представлена уникальная разработка «Завода роботов»: модель робота-манипулятора, произведенная на площадке, которую в феврале открыл в Челябинске президент Владимир Путин.

«У нашего стенда абсолютно практические задачи. Здесь мы будем рассказывать гостям выставки о регионе, проектах, о нашем потенциале, в том числе туристическом. Сегодня, в первый день форума, уже состоялась первая встреча с потенциальными инвесторами. Здесь же будут подписаны соглашения, их много», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он выразил уверенность в том, что форум пройдет успешно и максимально эффективно для дальнейшего развития региона.

Стенд открыт для всех посетителей в павильоне G.

Небольшой нюанс: в первый день работы форума на главе Южного Урала футболка, изготовленная по заказу Челябинской картинной галереи, с изображением полотна Ивана Айвазовского, выставленного в челябинском музее.