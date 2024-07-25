Алексей Дюмин провел совещание с председателями комиссий Госсовета

Встреча была установочной

Помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин в формате видеоконференции провел установочное совещание с председателями комиссий Госсовета. Они назначены указом Владимира Путина от 22 июля, сообщается на сайте главы государства. В совещании принял участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер переназначен председателем комиссии Госсовета «Экономика и финансы». Глава региона руководит ей с 2020 года. Алексей Текслер выступал с несколькими инициативами. В частности, по увеличению эффективности использования регионами РФ средств инфраструктурных бюджетных кредитов и выравниванию экономического положения субъектов.





Алексей Дюмин, открывая совещание, перечислил задачи, стоящие перед комиссиями Госсовета, и подчеркнул необходимость преемственности работы по поручениям президента. Комиссии займутся подготовкой новых национальных проектов. В рамках этой работы определят целевые показатели для регионов, чтобы исключить риски недостижения национальных целей. Поддержку комиссиям окажет вновь созданное управление президента по вопросам формирования и деятельности Государственного совета.

«Свою личную задачу и задачу нового управления Госсовета вижу в том, чтобы помогать председателям комиссий отстаивать интересы регионов. Оказывать им поддержку в достижении целей, поставленных президентом, решении других вопросов, волнующих губернаторский корпус»,— отмечает Алексей Дюмин.





Максим Орешкин подчеркнул высокую значимость работы комиссий Госсовета. Наравне с федеральными министерствами они несут ответственность за разработку и реализацию в регионах новых национальных проектов. Корректировка отдельных мероприятий и показателей должна идти с учетом особенностей социально-экономического развития субъектов РФ.





Во время совещания участники встречи обсудили вопросы формирования новых составов и планов работы комиссий. Рассмотрели и взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по разработке новых нацпроектов и выполнению поручений президента.