Алексей Текслер провел заседание комиссии Госсовета РФ по экономике

Участники обсуждали стратегические проекты

Участники обсуждали стратегические проектыГубернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». На совещании обсуждали разработку новых национальных проектов, направленных на стратегическое развития России.

Как руководитель комиссии, Алексей Текслер напомнил, что в своем послании президент страны поставил ряд задач в экономике.

«Стоит задача войти в четверку крупнейших экономик мира по объему ВВП. Несмотря на санкционное давление наша страна развивает собственные компетенции, достигает целей, поставленных президентом, в том числе благодаря продолжению уже действующих нацпроектов в сфере экономики и запуску новых», — заявил Текслер.

Представители федеральных министерств обсудили планы по достижению поставленных целей.

Так, первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин рассказал о списании 2/3 задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам. Это позволит направить на нужды регионов более одного триллиона рублей.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что списанная задолженность должна направляться на проекты по развитию экономики.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников добавил, что решения о списании должны быть сбалансированы и направлены на долгосрочный экономический рост, на развитие экономики предложений.

Завершая встречу, Алексей Текслер анонсировал новое заседание комиссии, которое пройдет уже на следующей неделе в рамках Фестиваля-форума «Российская креативная неделя — Урал», и будет посвящено развитию креативных индустрий в России.