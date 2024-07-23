Алексей Текслер сохранил должность председателя Госсовета по экономике

Указ об этом подписал президент страны Владимир Путин

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер переназначен на пост председателя комиссии Госсовета «Экономика и финансы». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Этим же указом изменена структура комиссий Госсовета. Число комиссий увеличено с 18 до 21. Некоторые из них разделены. Например, комиссия по туризму, физической культуре и спорту разделена на комиссию по туризму и комиссию по физической культуре и спорту. Также в перечень включены новые направления. Например, появилась комиссия «Северный морской путь и Арктика».

Напомним, Алексей Текслер возглавляет комиссию «Экономика и финансы» с 2020 года.