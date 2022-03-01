Аграрии Челябинской области смогут получить гранты на научные проекты

На эти цели правительство России в 2022 году выделит более 1 млрд рублей

Российские сельхозпроизводители, участвующие в реализации комплексных научно-технических проектов, смогут претендовать на получение специального гранта. В федеральном бюджете на эти цели в 2022 году предусмотрено более 1 млрд рублей. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин.

На выделенные средства можно будет приобрести материалы и оборудование для молекулярно-биологических, биоинженерных и генетических работ, а также различную сельскохозяйственную технику.

Претендовать на гранты смогут аграрии, производящие корма и добавки для животных, предприятия, развивающие селекцию и семеноводство масличных культур. Средства на реализацию проектов также смогут получить производители, занимающиеся улучшением генетики крупного рогатого скота и развитием виноградарства.

«Меры позволят не только обеспечить потребителей мясом, маслом, фруктами отечественного производства, но и повысить уровень продовольственной безопасности, что сейчас крайне важно, помогут быстрее внедрять конкурентоспособные российские технологии в сельском хозяйстве», — отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Согласно постановлению, субсидии позволят сельхозпроизводителям внедрять конкурентоспособные отечественные технологии и снизить зависимость от зарубежных аналогов.

Добавим, в Челябинской области министерство сельского хозяйства с январе 2022 года изменило порядок выплат субсидий аграриям. Первые компенсирующие субсидии южноуральские производители в этом году получат в марте, год назад выплаты начали поступать в мае. Для того чтобы ускорить доведение средств до получателей, региональный Минсельхоз сдвинул сроки их отбора.

Всего в этом году на субсидии предприятий Челябинской области предусмотрено 173,8 млн рублей. Большая часть из них — 163,5 млн рублей — будет распределена в виде компенсации на возделывание зерновых, зернобобовых, кормовых и масличных культур, за исключением рапса и сои.