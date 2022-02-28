Россия закрывает небо для 36 западных стран

Это ответные меры на введенные ранее санкции

Россия в качестве ответных мер на западные санкции закрывает небо для 36 стран. Об этом сообщили в пресс-службе

По большей части запрет коснулся стран Евросоюза: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

Однако также российское небо оказалось закрытым для Албании, Ангильи (британский остров), Британии, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Джерси, Канады и Норвегии.

Отмечается, что полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.