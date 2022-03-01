В Бакале с 1 марта из‑за долгов три котельные могут ограничить подачу тепла

Без отопления рискуют остаться ряд жилых и коммерческих объектов

В Бакале ряд жилых и коммерческих объектов могут остаться без центрального отопления уже с 1 марта 2022 года. Причина — задолженность ООО «Теплосервис» перед ООО «НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА-С», которая с октября 2021 года по январь 2022 года составила почти 56 миллионов рублей. Поставщик тепловой энергии вынужден снижать температуру теплоносителя и ограничивать потребление, сообщили в пресс-службе компании-поставщика.

Об этом производитель тепла ООО «НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА-С» на прошлой неделе уведомил замгубернатора Челябинской области, начальника ГУ МЧС России по Челябинской области, саткинского городского прокурора, а также глав Саткинского района и Бакала.

«ООО „Теплосервис“ обслуживает городские тепловые сети и, в числе прочего, является оператором по сборам платежей за отопление. В рамках трехстороннего соглашения (между ООО „НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА-С“, ООО „Теплосервис“ и администрацией Бакальского городского поселения), оператор по сбору средств (ООО „Теплосервис“) обязан перечислять часть полученных средств производителю тепла (ООО „НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА-С“), однако не делает этого на протяжении многих месяцев. Разумеется, это создает сложности в работе котельных и ставит под угрозу отопительный сезон», — пояснили в пресс-службе «НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА-С».

С целью взыскания задолженности с ООО «Теплосервис» в Челябинском Арбитражном суде ООО «НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА-С» инициированы соответствующие иски.

Если ООО «Теплосервис» не погасит задолженность перед ООО «Нефтехимавтоматика-С» до 28 февраля, утром 1 марта введут ограничение режима потребления тепловой энергии, снижая температуру и объем теплоносителя. Ограничения коснутся трех котельных: «Калининская» — до 0,8942 Гкал/час; «Северная» — до 3,729 Гкал/час; «Центральная» — до 1,689 Гкал/час.

Напомним, компания из Омска выкупила котельные в Бакале в начале прошлого года. Несколько котельных приобрело ООО «Нефтехимавтоматика-С».

В администрации Бакала подтвердили, что руководство «Нефтехимавтоматика-С» действительно прислало уведомление, однако ООО «Теплосервис» утверждает, что выполняет свои обязательства в полном объеме.

«У „Новатэк“ претензии к „Нефтехимавтоматике“, что не оплатили сентябрь и октябрь, по электрикам, им тоже не платит в полном объеме, хотя „Теплосервис“ утверждает, что они все расчеты выполнили на 100 процентов. Пытаемся собрать на четверг совещание с прокуратурой, чтобы обе стороны документально доказали свои претензии. Хотя разногласия между этими двумя компаниями находятся в суде, поэтому это споры между двумя коммерческими организациями. Мы постараемся не допустить, чтобы конфликт негативно сказался на жителях нашего города», — прокомментировал ИА «Первое областное» глава Бакала Андрей Зарочинцев.

По данной проблеме ИА «Первое областное» направило запрос в Минстрой Челябинской области.

