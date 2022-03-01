В марте в Челябинскую область вернутся метели

В течение месяца могут наблюдаться оттепели и сильные морозы

Февраль в этом году в Челябинской области был аномально теплым. Несмотря на то что средние температуры в этом месяце обычно составляют −14°C, на протяжении двух недель в регионе столбики термометров поднимались до +3, +5°C. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра рассказали, чего ждать южноуральцам от марта.

«Март — первый месяц календарной весны, но фактически является последним зимним месяцем, так как температура воздуха еще не переходит через 0 градусов в сторону повышения. Средняя температура в марте составляет −7...−9 градусов. В теплые годы она повышается до −1...−2 градусов, в холодные — опускается до −10...−18 градусов. В течение месяца могут наблюдаться оттепели и сильные морозы. Абсолютный максимум температуры воздуха в Челябинске — +15 градусов. Абсолютный минимум — −36 градусов»,— уточнили синоптики.

В Челябинской области первая весенняя неделя началась с плюсовых температур, однако к ее концу установятся обычные для региона −7, −8°C. По предварительным прогнозам, на протяжении всего месяца в этом году будет около −3, −1°C. Возвращение плюсовых температур ожидается только к концу месяца.

Осадков в марте выпадает около 15—18 миллиметров. Это могут быть и снег с дождем, и снег, и дождь. Но, по данным синоптиков, снега выпадает все же больше — от 14 до 33 миллиметров от всех осадков.

Нередки в марте в регионе и метели. Число дней с метелью может достигать до семи, в горных районах — до девяти. В отдельные годы метели на территории Челябинской области наблюдались на протяжении 15 и даже 24 дней.

Обычно март — месяц солнечный. По данным синоптиков, солнце светит на протяжении 27 дней. Однако, по предварительным прогнозам, в этом году почти весь первый весенний месяц будет пасмурным.

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