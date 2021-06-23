Хирурги-травматологи из Челябинска освоили новый метод лечения артроза

Операция позволяет избежать протезирования суставов

Хирурги-травматологи челябинской ГКБ № 1 взяли на вооружение разработку советских ученых и спасают суставы южноуральцев при помощи танталового стержня. О новом для нашего города методе лечения артроза ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе старейшей в городе клиники.

Суть методики в том, что в сустав устанавливается электростимулятор костной репарации. Электрическое поле способствует восстановлению костной и хрящевой ткани, благоприятно воздействует на микроциркуляцию в пораженном суставе, помогает купировать болевой синдром и увеличить объем движения в коленном, тазобедренном, голеностопном, плечевом суставах. Эта методика известна более 20 лет, сейчас ее активно осваивают российские регионы.

Две первые операции в Челябинске провел московский доктор медицинских наук, профессор, врач-консультант «ФГБУ ГВКГ имени Академика Н. Н. Бурденко» Минобороны России Николай Нелин. Новую методику освоил заведующий травматологическим отделением ГКБ № 1, врач-травматолог, ортопед, врач высшей категории Александр Троценко.

«Мы отобрали двух пациентов: женщину 70 лет, у которой есть признаки асептического некроза головки, вызванные локальным нарушением кровоснабжения. С помощью импланта мы создаем условия, чтобы эти процессы остановить и отчасти восстановить кость в зоне некроза. Второй пациент — мужчина 38 лет, у которого подобная проблема давно, он достаточно молод и активен, протезирование для него пока не самый лучший вариант», — говорит Александр Троценко.

Оба пациента уже выписаны из больницы, но еще наблюдаются у врачей амбулаторно.