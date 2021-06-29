Гандбольное «Динамо» сохранило прописку в Суперлиге чемпионата России

Исполком Федерации гандбола России принял решение оставить челябинский клуб в элите чемпионата страны

Федерация гандбола России подвела итоги чемпионата российской Суперлиги и огласила состав участников турнира на сезон-2021/2022. Сохранил прописку в элитном дивизионе челябинский клуб «Динамо» благодаря тому, что победитель высшей лиги «Технолог-Спартак» из Белгорода отказался от повышения в классе.

По итогам чемпионата российской Суперлиги сезона-2020/21 элитный дивизион покинул занявший последнее, 13-е место, волгоградский «Каустик». Челябинское «Динамо», занявшее 12-ю строчку в таблице, согласно Регламенту турнира, также должно было покинуть Суперлигу. Однако клуб из Белгорода по финансовым причинам принял решение отказаться от повышения в классе и в новом сезоне выступит в Высшей лиге чемпионата страны.

Челябинский гандбольный клуб из-за отсутствия современной спортплощадки в прошедшем сезоне вынужден был проводить домашние матчи в Снежинске. В новом сезоне команда планирует выступать в новом дворце спорта «Динамо», который к старту чемпионата должен быть сдан в эксплуатацию.

«Мы там уже провели несколько тренировок — зал хороший, современный. Насколько я знаю, в июле дворец спорта „Динамо“ будет официально сертифицирован как спортивный объект, на котором можно проводить спортивно-массовые мероприятия. Также мы ждем комиссию Федерации гандбола России, которая даст заключение по нашей домашней арене», — отметил президент региональной Федерации гандбола Сергей Прокопьев.

Напомним, что в чемпионате российской Суперлиги помимо челябинского «Динамо» выступает также «Сунгуль» из Снежинска. По словам Сергея Прокопьева, вопрос об объединении двух команд на базе челябинского клуба продолжает оставаться открытым.

«Я уже шестой год пытаюсь решить этот вопрос, есть надежда, что в этот раз удастся это сделать. Два южноуральских клуба в Суперлиге — это необоснованная роскошь. Обоим не хватает финансирования, нет возможностей на хорошем уровне содержать спортивную школу. Да, в Снежинске гандбол имеет большую историю и традиции, но если мы хотим, чтобы гандбол на Южном Урале успешно развивался и выходил на новый уровень, необходимо объединять усилия и делать один базовый клуб в регионе, способный бороться за высокие места в чемпионате России», — считает Сергей Прокопьев.

Добавим, что в минувшем сезоне снежинский «Сунгуль» в чемпионате российской Суперлиги занял итоговое 11-е место. Однако самые яркие страницы в истории южноуральского гандбола связаны с клубом, носившим название «Полет», правопреемником которого стало «Динамо». Под руководством Николая Янченко челябинцы завоевывали серебряные и бронзовые медали чемпионата страны, выступали в еврокубках. Отметим также и то, что в состав сборной России из «Динамо» регулярно привлекаются игроки клуба — за последние три года в штаб главной команды страны вызывались Азат Валиуллин и Станислав Третынко, в этом году на сборы поедет Евгений Демин.