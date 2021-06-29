За «пляжную корзину» челябинцам придется заплатить более семи тысяч рублей

Аналитики «Авито» выяснили стоимость популярных товаров для отдыха у воды

От аномальной жары, которая в этом году слишком часто накрывает Челябинскую область, южноуральцы предпочитают спасаться на водоемах. Кому-то для водных процедур необходим только купальник, а кому-то — целый пляжный набор. Аналитики «Авито» проанализировали стоимость «пляжной корзины» в Челябинске и выяснили, что обзавестись набором для активного водного отдыха можно в среднем за 7740 рублей.

В Челябинске самым дорогим товаром оказался надувной матрас — его средняя стоимость составляет 3400 рублей. В целом по России матрас можно купить за 1100 рублей. За прошедшие две недели спрос на этот товар среди россиян вырос на 77%.

Еще один верный спутник купающихся — надувной круг — можно приобрести в Челябинске за 400 рублей. Если в столице Южного Урала их стоимость по сравнению с прошлым годом не изменилась, то по России они стали на 12% дороже и цена в этом году составила в среднем 550 рублей. За прошедшие две недели спрос на надувные круги подскочил в 2,4 раза.

Стоимость ласт в этом году в Челябинске возросла в два раза и составила в среднем 750 рублей, тогда как в России цена увеличилась всего на 14% и теперь составляет около 800 рублей. За две недели ласты стали востребованнее на 60%.

«Маска для плавания обойдется желающим в среднем в 1190 рублей (цена практически не изменилась по сравнению с прошлогодней). За прошедшие две недели спрос на них вырос на 37%. В Челябинске плавательные маски стоят в среднем 1200 рублей, это на 14% дешевле, чем в июне прошлого года»,— сообщают аналитики «Авито».

Самым популярным и самым дорогим в России оказался надувной бассейн: если в Челябинске его средняя стоимость составляет 1990 рублей, то в России — 2500 рублей. При этом в южноуральской столице цены на бассейны подняли на 33% по сравнению с прошлым годом, в России рост стоимости составил 14%. Интересоваться бассейнами за последние две недели россияне начали в 2,6 раза чаще.







Таким образом, средняя цена «пляжного набора» в Челябинске составляет 7740 рублей, в России — 6140 рублей.

«Высокий спрос на надувные бассейны и надувные круги говорит о том, что в этом году россияне в первую очередь стараются охладиться у себя на дачном участке или в ближайшем водоеме»,— прокомментировал руководитель категории Lifestyle на «Авито» Алексей Козловский.

Кстати, аномальную жару в Челябинской области синоптики прогнозируют на протяжении всей недели. Сегодня в южных районах области столбики термометров поднимутся до +37°С, в ближайшие дни ожидается до +39°С.