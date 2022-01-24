Администрация Златоуста отменила торги на поставку автобусов

Транспортные средства планировали купить за 151 млн рублей

Аукцион на закупку для Златоуста 17 автобусов среднего класса вместимости отменен. Такое решение приняла администрация города. Причиной стало предписание УФАС, следует из данных сайта госзакупок.

«Во исполнение решения по результатам внеплановой проверки УФАС России по Челябинской области от 17.01.2022 г. и предписания об устранении нарушений законодательства РФ о контрактной системе УФАС России по Челябинской области от 17.01.2022 г. заказчиком принято решение отменить аукцион в электронной форме „Поставка автобусов, городских“», — сказано в документе.

Торги проведут повторно, после внесения изменений в конкурсную документацию. Сроки не сообщаются.

Администрация Златоуста планировала купить дизельные автобусы не старше 2021 года выпуска. Начальная цена контракта составляла 151,3 млн рублей. Согласно техзаданию, транспортные средства нужны длиной 8—9,5 м с 30 сидячими местами и пассажировместимостью до 60 человек. В автобусах должны быть кондиционеры, тахографы и система ГЛОНАСС. Срок гарантийного обслуживания — 1 год. Если бы торги провели, поставить все машины подрядчику было бы необходимо до 15 ноября.

Отметим, что на конкурс заявлялась одна компания. В случае продолжения аукциона ее могли признать победителем, если бы комиссия одобрила представленную документацию. На контракт претендовало ООО «МАЗ Центр Челябинск». Компания работает с 2015 года. Основная сфера деятельности — торговля автотранспортными средствами. В каталоге есть городские автобусы МАЗ с разной мощностью двигателя. В 2021 году эта организация побеждала в двух конкурсах на поставку в Златоуст суммарно 12 транспортных средств. Общая сумма контрактов составляла 93,7 млн рублей.