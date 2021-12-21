Все челябинские автобусы и трамваи получат валидаторы к началу весны 2022 года

Кондукторы в этом общественном транспорте больше не потребуются

В начале весны следующего года во всех автобусах и трамваях Челябинска появятся валидаторы — терминалы для банковскими и транспортными картами, не требующие присутствия кондуктора. Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров в рамках открытой встречи с жителями, которая прошла 21 декабря в Публичной библиотеке.

Сейчас в некоторых автобусах и трамваях уже есть валидаторы, однако это, по словам Александра Егорова, — пилотный проект. Полноценное же введение терминалов начнется со следующего года.

«Мы в контрактах указали, чтобы 100% транспортных средств были оборудованы валидаторами по замыслу нашей системы», — отметил замминистра дорожного хозяйства и транспорта.

В числе видов общественного транспорта, который обзаведется новой электроникой, нет троллейбусов. В них, по словам эксперта, пока останутся кондукторы. Челябинские троллейбусы передали в концессию, они новые будут поставляться сразу с установленными валидаторами.

Напомним, в Магнитогорске с 20 декабря начались испытания трамваев, оснащенных валидатором и терминалом для оплаты наличными.