Златоуст за год получил 5 трамваев и 12 новых автобусов

Итог программы обновления общественного транспорта города оружейников подвел губернатор Алексей Текслер

Рабочий визит губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Златоуст начался с осмотра приобретенного в 2021 общественного транспорта, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, с 2020 года Златоуст обновляет свой трамвайный парк. Пять новых вагонов было приобретено год назад, еще два — в августе 2021 года. В декабре подрядчик МУП ИжГорЭлектроТранс поставил еще три трамвая.

По словам главы города Максима Пекарского, город на средства областной субсидии закупает не новые трамваи, а прошедшие капитально-восстановительный ремонт вагоны. Результат, однако, впечатляет: электротранспорт получает новые салоны, системы кондиционирования, удобные кресла, улучшенные двигательные системы. Сейчас новые трамваи проходят процедуру постановки на учет.

Идет также обновление автобусного парка. Летом 2021 года Алексей Текслер уже осматривал новые автобусы. Максим Пекарский в интервью Первому областному информагентству ранее сообщал, что восемь машин марки МАЗ направлены на внутригородские маршруты, один работает на пригородном. В декабре в город пришли ещё три низкопольных автобуса с автоматической коробкой передач. Их еще не успели забрендировать.

После осмотра губернатором последних, декабрьских приобретений мэр Пекарский дал транспортникам команду выводить трамваи на линию уже сегодня, 26 декабря.