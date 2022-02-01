В Копейске реконструируют музей в виде угольной шахты

Место станет доступно для туристов

В Копейске старый музей в виде шахты решили реконструировать. Уникальный комплекс находится на базе политехнического колледжа имени С. В. Хохрякова. Экскурсии внутри проводят редко, содержать музей в достойном состоянии у колледжа нет средств, и поэтому его передают на баланс города. После реконструкции учебная шахта станет частью городского музея Копейска.



Учебный полигон построили в конце 60-х для студентов техникума: внутри они проходили практику. После выпуска многим учащимся предстояло попасть в аналогичную шахту уже под землей. Длина учебного полигона — 270 метров, мастерская оснащена настоящим шахтерским оборудованием для добычи угля. Но десять лет назад учебный полигон стал не нужен.

«В 2010 году в Копейске закрылась последняя шахта, и Копейский горно-экономический колледж не выпускает специалистов для работы на угледобывающих предприятиях. Тем не менее руководству колледжа удалось сохранить уникальное горное оборудование и привести его в рабочее состояние»,

— рассказывает директор колледжа Евгений Малиновский.

В музее есть подвижная лента, по которой транспортировали породы, погрузчик для сгребания обломков породы, горнопроходческий комбайн, тормозная система, которая может остановить падение клети с людьми, искробезопасный телефон и множество инструментов для добычи угля.

«Музейный комплекс очень интересен. Такого объекта, кроме как в Копейске, нет на территории Челябинской области. Он единичный. В прошлом Копейск — шахтерский город. И учебная шахта — часть его истории. Мы обязательно дадим музею вторую жизнь, придадим интерактивный аспект, чтобы молодежи было интересно посещать музей», — рассказала заместитель главы по социальному развитию Светлана Логанова.

Сейчас в Екатеринбурге готовят дизайн-проект для музея. Позже его представят жителям Копейска. Если проект одобрят, по нему реконструируют уникальный музей, и попасть туда на экскурсию смогут все желающие.