В копейском поселке Потанино открыли детский стационар

Клиника также будет принимать на обследование амбулаторных пациентов

В поселке Потанино открыли стационар копейской больницы. В подразделении работают педиатрическое и инфекционное отделение. Об этом в понедельник, 31 января, сообщает пресс-служба администрации Копейска.

«За счет средств территориального фонда ОМС приобретены три кислородных концентратора, мочевой анализатор, ожидается поставка гематологического анализатора, оснащены кабинеты экспресс-лаборатории, УЗИ, функциональной диагностики, физиотерапии. В дальнейшем стационар будет доукомплектовываться дорогостоящим медицинским оборудованием за счет областного финансирования», — говорят в мэрии.

Палаты педиатрического отделения просторные, в каждой — не более четырех мест. Для малышей предусмотрено комфортное пребывание вместе с родителями: рядом с детскими кроватками стоят полноразмерные односпальные кровати.

В физиотерапевтическом кабинете стационара могут получать лечение амбулаторные пациенты. По направлению участкового педиатра также проводят обследования в рентгеновском кабинете, кабинетах ультразвуковой и функциональной диагностики.