40 экологических троп обустроят в Челябинской области

Новые маршруты по природным местам создадут в ближайшие годы

Развитие туризма в Челябинской области будет идти в трех ключевых направлениях — природа, культура и промышленность. Важен не только этот перечень, но и указанный порядок. Акцент сделают именно на экологическом туризме, чтобы наш регион воспринимали не только как промышленный. Об этом на встрече с журналистами рассказал Максим Мельников, генеральный директор Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области.

«Сегодня пеший туризм — наиболее доступный вид туризма. Поэтому во многих регионах он пользуется большой популярностью. Большое количество регионов пытаются заниматься экологической повесткой — проектируют и строят экологические тропы. Мы по этому направлению в первых рядах. У нас в области почти 140 особо охраняемых природных территорий. Есть государственная программа по развитию экологических троп на землях регионального значения. В ближайшие несколько лет планируется обустройство примерно 40 экотроп»,— отмечает Максим Мельников.





По программе развития экологических троп в муниципалитетах и на особо охраняемых природных территориях будет применяться стандарт обустройства. Сейчас идет разработка методических рекомендаций. В документе учтут в том числе архитектурные решения. В итоге все маршруты будут оформлены в едином стиле.

Экологические тропы по региону интегрируют в Южноуральскую тропу. Это авторский проект туриста из Башкортостана Раиса Габитова. Пока что маршрут обустраивается в его родном регионе и в Челябинской области. Основная задача сейчас, по словам Максима Мельникова, — создать участки тропы, которые соединят популярные локации. Они будут обеспечены всей необходимой инфраструктурой.

«Коллеги из Свердловской области и Пермского края проектируют участки для маршрута на Среднем и Северном Урале. Надеемся, что тропа станет национальной и будет одним из якорных маршрутов нового туристического макрорегиона Большой Урал, который создан в этом году. Протяженность Южноуральской тропы — почти 500 км. Создание общего маршрута займет время. Пока что нужно определиться с ключевыми маршрутами, радиальными выходами. Часть тропы проходит по национальным паркам и природным территориям. Там есть ограничения по посещению. Часть тропы уже промаркирована»,— поясняет гендиректор Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области.

Южноуральская тропа начинается у озера Банное в Башкортостане. Затем идет через Абзаково, хребет Крака, Белорецк, Инзерские зубчатки и Большой Иремель. В Челябинской области маршрут пролегает через нацпарк «Зюраткуль», хребет Уреньга, Златоуст и Таганай. Конечная точка — озеро Тургояк. Проходить всю тропу необязательно. Создаются отдельные участки, где люди могут провести несколько дней. Таким образом, погрузиться в экотуризм смогут люди разных возрастов и физической подготовки. Маршрут в первую очередь ориентирован на жителей УрФО.





Региональный Центр проектного развития территорий и туризма — новая организация, созданная в марте этого года. Ее выделили из Агентства международного сотрудничества, которое теперь делает упор на поддержку бизнеса и экспорта. Новая структура станет единым коммуникационным и координационным центром, который позволит синхронизировать развитие сферы туризма, включиться в профильный национальный проект.

Сейчас Центр занимается развитием уже сформированных туристических кластеров — долины реки Ай, музея-заповедника «Аркаим» и озера Тургояк. Для этого создаются мастер-планы — стратегические документы, представляющие собой инвестиционные паспорта территорий. Благодаря им инвесторы и власти будут понимать проблемы и перспективы, смогут оценить уровень необходимых вложений. Подробнее об этом Максим Мельников рассказывал в интервью радио «Business FM Челябинск».