Помните конкурс «Мастера гостеприимства», когда в городе собрались представители различных туристических направлений, обменивались опытом и придумывали новые темы для продвижения туризма в Челябинской области? Так вот, среди участников-финалистов этой программы теперь объявили новый конкурс. Лучший может стать официальным послом гостеприимства Челябинской области.

Оба проекта являются частью программы президентской платформы «Россия — страна возможностей». Победитель (а может, их будет и двое) представит область на всероссийском форуме, будет участвовать в разработке новых туристических и брендированных маршрутов и стратегий развития туризма.

Чтобы принять участие в конкурсе на должность посла, нужно быть финалистом «Мастеров…» 2019—2022 года, старше 23 лет, постоянно проживать в том регионе, который намереваетесь представлять. А еще — нужно записать видеовизитку. Сделать это нужно до 8 февраля.

Напомним, мастерами гостеприимства становились люди из индустрии туризма и сервиса из разных регионов России. Это экскурсоводы и гиды, турагенты и волонтеры, авторы креативных маршрутов и необычных туристических объектов.