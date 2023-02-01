Помните конкурс «Мастера гостеприимства», когда в городе собрались представители различных туристических направлений, обменивались опытом и придумывали новые темы для продвижения туризма в Челябинской области? Так вот, среди участников-финалистов этой программы теперь объявили новый конкурс. Лучший может стать официальным послом гостеприимства Челябинской области.
Оба проекта являются частью программы президентской платформы «Россия — страна возможностей». Победитель (а может, их будет и двое) представит область на всероссийском форуме, будет участвовать в разработке новых туристических и брендированных маршрутов и стратегий развития туризма.
Чтобы принять участие в конкурсе на должность посла, нужно быть финалистом «Мастеров…» 2019—2022 года, старше 23 лет, постоянно проживать в том регионе, который намереваетесь представлять. А еще — нужно записать видеовизитку. Сделать это нужно до 8 февраля.
Напомним, мастерами гостеприимства становились люди из индустрии туризма и сервиса из разных регионов России. Это экскурсоводы и гиды, турагенты и волонтеры, авторы креативных маршрутов и необычных туристических объектов.
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