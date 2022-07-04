Большая туристическая тропа пройдет через знаковые природные места Челябинской области и Башкирии

Волонтеры промаркировали 300 км уникального туристического маршрута

Волонтеры из Уфы, Белорецка, Магнитогорска, Челябинска, Санкт-Петербурга прошли более 300 км Большой Южноуральской тропы и промаркировали ее. Краску и оборудование активисты закупили сами на деньги, собранные на краудфандинговой платформе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

«Большая Южноуральская тропа — проект нашего активиста и путешественника Раиса Габитова. Это уникальный пешеходный маршрут длиной 500 км, который проходит через главные природные достопримечательности Южного Урала — озеро Яктыкуль, Иремель, Инзерские зубчатки, исток Белой и многие другие», — рассказал Радий Хабиров.

Со своей стороны местные власти помогли установить на тропе информационные щиты с картой, описанием проекта и маршрутов возле деревень Николаевка и Отнурок. В будущем установка информационных табличек и указателей продолжится по всему Башкортостану.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обозначил задачи для развития экотуризма в регионе. В ходе обращения к депутатам Заксобрания он назвал область центром экологического туризма. Сеть благоустроенных маршрутов по всему региону познакомит жителей и гостей с его природными богатствами.



В окрестностях Кыштыма создают сеть экологических троп между горами Сугомак и Егоза. Пять направлений общей протяженностью почти 25 км соединяют между собой вершины гор, территории особо охраняемых природных зон Сугомакская пещера и озеро Сугомак и спортивного комплекса «Егоза».

