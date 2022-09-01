131 млн рублей направят на строительство ФОКа по тхэквондо в Челябинске

Новый спортивный комплекс появится на северо-западе города осенью 2023 года

Управление капитального строительства администрации Челябинска ищет подрядчика для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса по тхэквондо. На работы готовы направить 131,47 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Аукцион проведут в короткий срок. Заявки принимают с 1 по 9 сентября. Подвести итоги конкурса планируют 13 сентября.





ФОК построят на участке площадью более 4 тыс. кв. м на территории сквера по улице Молодогвардейцев (ПКиО Курчатовского района). Согласно техзаданию, общая площадь здания составит 2,2 тыс. квадратных метров. ФОК построят разноэтажным — будут корпуса высотой от двух до трех этажей. В здании оборудуют спортивные и тренажерные залы, конференц-зал, гардероб, раздевалки, душевые и туалеты, кабинеты администрации и врача, буфет. На территории организуют пешеходные дорожки и два въезда. За смену ФОК сможет принимать до 47 спортсменов, а ежедневно — до 330. Строительство спортивного комплекса будет идти в два этапа с 26 сентября этого года до 15 октября 2023 года.





О строительстве специализированного ФОКа на северо-западе Челябинска объявили летом 2021 года. В новое здание переедет открывшаяся в 2004 году школа по тхэквондо «Корё». Пока что спортсмены тренируются в разных местах, например во дворце спорта «Динамо» или в комплексе «Сигнал». В августе прошлого года мэрия выдала разрешение на использование участка под строительство спортивного комплекса. В сентябре городская администрация одобрила возведение учреждения. По итогам состоявшихся в феврале этого года публичных слушаний решено предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Тогда в проекте уточнили площадь застройки и этажность, а также сменили название объекта со спортивно-досугового комплекса на физкультурно-оздоровительный.





Добавим, что в ноябре 2021 года проект школы «Корё», разработанный студией архитектурного проектирования Сергея Шумакова, получил награду Первого открытого Всероссийского архитектурного конкурса «Искусство строить будущее».