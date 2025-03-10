«Сердце замирает». Выставку челябинских фотографов встречают в больницах региона

Проект «Чудесные мгновения» доехал до Верхнего Уфалея

Медиахолдинг «Первый областной» продолжает путешествие по Челябинской области с проектом «Чудесные мгновения». На этот раз мы отправились на север региона. В больницы Верхнего Уфалея, Каслей и Кыштыма редакция подарила снимки своих фотографов, на которых запечатлены самые маленькие южноуральцы. В ИА «Первое областное» собрали отзывы о выставке.





По десять снимков из областного перинатального центра Челябинской области редакция 1obl.ru дарит в женские консультации, детские поликлиники и родильные дома. Выставки не просто украшают медцентры, а помогают создать атмосферу нежности, спокойствия и доброты. Ведь для будущих мам особенно важны позитивные эмоции и хороший настрой. Так, в Сатке мы оформили выставку в кризисном центре, где женщины на распутье, а специалисты помогают им принять решение о сохранении только зародившейся жизни.

В Верхнем Уфалее снимки с малышами разместили в помещении женской консультации и детской поликлиники. Первыми ее зрителями стали Екатерина Шишенко и ее полугодовалая дочь София.





«Мы вышли из кабинета массажа и увидели такую красоту в коридоре. Я сразу вспомнила, как наша дочь появилась на свет. Для нас это был очень счастливый и трепетный момент. Глядя на эти снимки, снова окунаешься в те чудесные мгновения. Спасибо, сердце замирает от этой милоты», — говорит Екатерина.



Поблагодарили за выставку и медики. Теперь женщины в ожидании приема к врачам или диагностики могут любоваться вдохновляющими снимками и читать новости сайта 1obl.ru. Ранее мы рассказывали, что связывает наш проект и президента Владимира Путина.