Саткинская больница получила снимки челябинских фотографов

С проектом «Чудесные мгновения» мы доехали до западной части региона

Зимний лес, горы, рассвет, дорога, — журналисты «Первого областного» поехали в Сатку. Как ни странно — не за новостями. Нас ждет важная миссия — мы ратуем за здоровье и рождаемость саткинцев. Осмотрели местный медгородок, оценили ход реконструкции поликлиники, узнали, что в 2025 году начнется строительство еще одной и сделали подарок для женской консультации. Наш проект «Чудесные мгновения» продолжается.

Сатка — уютный город на западе региона. «Пряничные» домики на гостевых маршрутах удачно подчеркивают его давнюю историю: город был основан в 18 веке при чугунолитейном заводе.

Достопримечательностей в Сатке очень много, богат город и своей культурой. Мы убедились, — здесь и сильное здравоохранение: не каждая поликлиника может похвастаться такими светлыми холлами и рекреациями.





«За 34 года, что действует эта поликлиника, капремонтов здесь не было. Было очень холодно, вентиляция еще при строительстве не была предусмотрена. Теперь здесь все соответствует современным требованиям, тепло, сухо, светло, приятно медикам и пациентам», — хвастается главрач Ираида Крохина.





Ремонт здания завершили в 2023 году, и сейчас идет реконструкция другого крыла. В него после обновления перенесут дневной стационар, залы лечебной физкультуры,

«В этом году начнется строительство поликлиники в Западном районе и в поселке Бердяуш. То есть там имеется огромная необходимость», — поясняет главный врач.

Сейчас в поликлинике работают врачи 23 специальностей. В этом году диспансеризацию здесь выполнили на 102%.

«Впервые в этом году начали диспансеризацию репродуктивного возраста. Она стала возможна благодаря наличию у нас врача-уролога. Ну, и, конечно, акушер-гинекологи также участвуют в ней», — поясняет она.



В Сатке есть и свой роддом, под женскую консультацию отвели четвертый этаж хирургического корпуса. Здесь, кроме лабораторий, кабинетов узи и привычных гинекологического приема есть центр психологической помощи. В нем женщин с опасениями, сомнениями и проблемами принимают психолог, социальный работник и медик.

«Мы стараемся в первую очередь сохранить ребенка. Если женщина сомневается, подключаются все специалисты. Нередко выходим на домашний патронаж. Конечно, бывают случаи, когда 16-летняя девушка беременна и на нее оказывают давление ее родители. Здесь нужно общаться с ними. Ведь для здоровья будущей мамы важно, чтобы первая беременность завершилась родами. Сердце разрывается, когда сама девушка не против родить, но не находит поддержки от своих родителей», — рассказывает соцработник Лариса Голомазова.





В этот центр редакция «Первого областного» и подарили серию снимков наших фотографов. В рамках проекта «Чудесные мгновения» фотографии новорожденных украсили стену саткинской больницы. Трогательные и нежные снимки станут еще одним инструментом в большой работе по продвижению ценности семьи.