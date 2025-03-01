Сотню снимков «Первого областного» выбрали для больниц Челябинской области

Идеей выставки стали слова Владимира Путина

Сетевое издание «1obl.ru» в 2024 году отпраздновало 15‑летие. За эти годы в фотобанке медиахолдинга, который по праву считается одним из самых больших в Челябинской области, скопилось очень много красивых снимков новорожденных пациентов Областного перинатального центра и других роддомов Челябинска. Мы решили, что эти фотографии — воспевающие материнство, показывающие ценность семьи в нашем обществе — могут стать отдельной выставкой, продолжающей прекрасные традиции Года семьи.

«Так появилась мысль поделиться этими замечательными снимками с медучреждениями из отдаленных территорий области», — рассказывает главный редактор сетевого издания Тогжан Мусабаева.

Среди нескольких сотен снимков редакционная коллегия выбрала те, которые композиционно будут соответствовать формату выставки.

«Большинство фотографий были сделаны для фоторепортажей, не все они подходили для демонстрации в залах или холлах в распечатанном виде. К тому же для нас было важно, чтобы на эти снимки было дано согласие родителей в момент съемки», — поясняет старший фотограф Олег Каргаполов.

В результате отбор прошли 100 фотографий: в них забота медиков, первые прикосновения мамы, реабилитация после сложных или преждевременных родов и даже таинство крещения. 10 фотовыставок разместят сотрудники медиахолдинга «Первый областной» в десяти больницах области. Проект называется «Чудесные мгновения». Ранее мы рассказали о его связи с президентом РФ Владимиром Путиным.