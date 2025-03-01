Больницы Челябинской области украсят снимками фотографов «Первого областного»

Мы запускаем новый проект «Чудесные мгновения»

Первый вздох и первый взгляд, первые прикосновения мамы. Эти чудесные мгновения запечатлели фотографы нашего медиахолдинга во время работы в областном перинатальном центре. За 15 лет сетевого издания «1obl.ru» таких снимков скопилось сотни. Часть из них будет передана в дар в больницы региона. Медиахолдинг «Первый областной» запускает новый проект.

«Чудесные мгновения» — так журналисты и фотографы холдинга решили назвать свой новый проект. Он — о материнстве, подвиге врачей, о рождении нового человека и о любви. Эти снимки украсят стены женских консультаций, родильных отделений и детских поликлиник. Возможно, они подарят будущим мамам настрой на благополучный исход родов, поддержку, уверенность и теплоту.

«Этим проектом мы хотим продолжить тему Года семьи: 2024 годом она не заканчивается. Среди направлений, которые освещают СМИ нашего холдинга, тема материнства и детства занимает особое, почетное, место. Ведь, как недавно сказал наш президент Владимир Путин: главное предназначение семьи — это рождение детей, продолжение рода, а значит, и продолжение нашего народа, нашей многовековой истории»,

— поясняет заместитель генерального директора по цифровым медиаресурсам холдинга «Первый областной» Дарья Годунова.



Цитата главы государства — часть фотовыставки. Она вместе с десятком распечатанных на пластике снимков разместится в десяти больницах области.

«В этих снимках мы постарались передать поистине чудесные мгновения: первые прикосновения мамы, улыбку, заботу, теплоту взглядов и радость от новой жизни. Мы надеемся, что они полюбятся врачам и пациентам», — прокомментировала главред сетевого издания «1obl.ru» Тогжан Мусабаева.