Больницу Каслей помогают украсить жители и челябинские журналисты

Стены после ремонта оформляют живописью и фотографиями

Проект «Чудесные мгновения» продолжается. Бригада журналистов 1obl.ru и телеканала ОТВ доехала до города Касли. Здесь расположена крупнейшая в области больница. Теперь ее стены украсили снимками фотографов медиахолдинга «Первый областной». О том, как развивается местное здравоохранение и как больнице помогают жители, — в нашем материале.





Каслинская районная больница — одна из самых крупных в области, здесь действуют поликлиника и несколько стационаров, четыре врачебные амбулатории, 12 ФАПов. В больнице трудятся более 250 сотрудников, специалистам предлагают выплаты по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер», районная администрация предлагает служебное жилье.

«Наша больница — одна из старейших. Для медиков, кроме стимулирующих материальных выплат, стараемся создать и современные условия труда. Конечно, работы по обновлению помещений предстоит еще очень много. Сейчас идет ремонт детского отделения за счет больницы, прикладываем все силы, чтобы получилось уютно и удобно для маленьких пациентов», — говорит и. о. главного врача Вадим Сагитов.



Силы и руку к красоте прилагает и местная жительница Любава Кулькова. Она художница, жена священнослужителя и часто бывает в больнице.

«Главврач позвонил и предложил расписать одну стену в детском стационаре. Краску и все материалы мне обещали предоставить. Я согласилась. Мы выбрали мультяшных персонажей — кота Леопольда и мышей, и я взялась за работу. Конечно, я приходила в больницу в свободное время, ведь расписываю я бесплатно», — рассказывает Любава.

Одной стеной она не ограничилась, а расписала и коридор по пожеланиям маленьких пациентов.





«Взялась я за это, потому что вижу, как медперсонал хочет изменить облик больницы. Хочется поддержать их в этом неравнодушии», — резюмирует она.





Свою лепту в уют и красоту внес и медиахолдинг «Первый областной». Мы подарили десять снимков наших фотографов, которые запечатлели самые чудесные мгновения: первое прикосновение мамы, первую улыбку, объятия. Эти фотографии медиахолдинг дарит в десять больниц области, в Каслях мы разместили выставку в женской консультации.



Эти снимки носят не только эстетический функционал, они воспевают самые главные ценности в жизни общества — рождение семьи и детей. Девизом выставки стала цитата президента РФ Владимира Путина. Ранее мы рассказали, как встречают наш проект пациенты и врачи.