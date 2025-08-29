Важные решения по развитию атомной отрасли Владимир Путин озвучил на Южном Урале

25 лет назад президент посещал Снежинск

Отечественная атомная промышленность в 2025 году отмечает 80-летие. В эти восемь десятилетий отрасль достигла больших побед, пережила тяжелое время, начала новую эпоху своего развития. Челябинская область уже в 1950-е стала одним из центров сферы. Южный Урал был местом, где 25 лет назад Владимир Путин придал новый импульс развитию отрасли. И это была его первая рабочая поездка после победы на выборах 2000 года. В Снежинске президент сказал, что, если мы не будем сильными, нас раздавят, вспоминает очевидец приезда главы государства журналист Павел Большаков. ИА «Первое областное» завершает проект «Атом: история траектории», приуроченный к 80-летнему юбилею атомной промышленности страны.

Отечественная атомная отрасль успешно развивалась в советское время, принеся многочисленные достижения и в военной сфере, и в гражданской. Запуск первого в Евразии промышленного реактора, создание и испытание атомной и водородной бомб, старт работы первой в мире АЭС и строительство других атомных электростанций, создание первого в мире атомного ледокола и атомных подводных лодок.

Челябинская область внесла огромный вклад в становление и развитие новой промышленности. В нашем регионе был создан полный цикл производства ядерного оружия — создание оружейного плутония в реакторе (Озерск), разработка зарядов и боеприпасов (Снежинск), серийный выпуск бомб (Трехгорный). Историки считают, что после аварии на ПО «Маяк» в 1957 году ускорились исследования о влиянии радиации на организм человека и применение ядерных технологий в медицине.

Эпоха побед сменилась тяжелыми 1990-ми. Атомная промышленность смогла выстоять. Начало нового, XXI века стало временем возрождения. И здесь тоже важную роль сыграл Южный Урал.

Победивший на выборах 26 марта 2000 года Владимир Путин прилетел в Снежинск, фото: Павел Большаков, ОГАЧО

Владимир Путин после победы на выборах президента РФ, но до инаугурации посетил 31 марта 2000 года Снежинск. Это была его первая рабочая поездка в новом статусе. Владимира Путина с ликованием встречали жители города. Некоторым удалось пообщаться с ним. «Мы надеемся на вас», — кричали снежинцы.

Новый президент РФ пообщался с жителями Снежинска, фото: Павел Большаков, ОГАЧО

Под руководством избранного президента в городском Дворце культуры состоялось расширенное заседание коллегии Министерства РФ по атомной энергии (оно работало в 1992—2004 годах). На нем обсуждали развитие отрасли. Среди приоритетных задач в атомной энергетике Владимир Путин назвал повышение безопасности атомных объектов, внедрение новых технологий и проведение эффективной реструктуризации и конверсии оборонных предприятий отрасли.

«Очевидно, что „мирный атом“ — самый перспективный и неисчерпаемый ресурс. С ним связаны не только самые долгосрочные расчеты, но и самые смелые проекты и прогрессивные технологии», — говорил Владимир Путин во вступительном слове.

Он отмечал, что активно проводилось техническое перевооружение существующих блоков АЭС, шла подготовка новых площадок. Неотключаемых потребителей электроэнергии планировали поддерживать, а по неплательщикам собирались проводить инвентаризацию. Поднимался вопрос низких тарифов и использования дешевого электричества для получения сверхприбыли.

Президент говорил, что работа атомщиков делает страну великой державой, фото: Павел Большаков, ОГАЧО

Владимир Путин говорил также об экологических проблемах, в том числе накопленных в период создания ядерного оружия. Минатом в те годы вел работу по их преодолению и на Южном Урале.

«Нельзя забывать также и о том, что атомная промышленность — это еще и сфера наших стратегических интересов. Успехи в ее развитии определяют статус государства как державы, способной защищать себя от любой агрессии. <…> Поэтому значение вашей отрасли не только не снижается — наоборот, многократно возрастает», — подчеркивал глава государства.

Владимир Путин отмечал, что необходимо на 100% использовать интеллектуальные богатства отрасли, поддерживать уникальные коллективы и лаборатории, научные центры, ведь все это — источник инновационных технологий для промышленности.

Владимир Путин в музее ВНИИТФ, скриншот из телесюжета о коллегии Минатома, ОТВ-Снежинск

После заседания новый президент страны посещал Федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ). Там Владимир Путин осмотрел музей ядерного оружия. В экспозиции представлены изделия, разработанные учеными Снежинска.

Президент делает запись в музейной книге, скриншот из телесюжета о коллегии Минатома, ОТВ-Снежинск

В конце визита президент оставил запись в книге почетных гостей музея.

«Самая большая опасность, перед которой стоит Россия и весь мир, — нарушение баланса сил. Ценой огромных усилий и жертв Советскому Союзу удалось достичь равновесия. Огромная заслуга в этом вашего коллектива. Вместе мы обязаны не только сохранить имеющиеся достижения, но и добиться новых рубежей, опираясь на талант и мужество наших ученых», — написал Владимир Путин.

Оставленная президентом запись, скриншот из телесюжета о коллегии Минатома, ОТВ-Снежинск

Следующие годы атомной отрасли стали временем перемен. С созданием в 2007-м госкорпорации «Росатом» промышленность получила еще больший импульс развития. С новыми достижениями (производство компактных суперЭВМ, запуск АЭС и энергоблоков, строительство станций, спуск на воду ледокола «Арктика», старт работы первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции) отрасль подошла к своему юбилею.

22 августа по случаю 80-летия атомной промышленности Владимир Путин посетил Саров, где родилась атомная промышленность нашей страны. Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на встрече президента с молодыми атомщиками вспомнил о важных решениях главы государства 25 лет назад.

Встреча в Сарове (в СССР — засекреченный Арзамас-16), фото: Евгений Биятов, РИА «Новости»

«Мы все ценим и все помним до дня, до минуты, как вы приехали в марте 2000-го после выборов, приняли решение по ядерному, оружейному комплексу, по энергетике, дали заказы предприятиям, ввели надбавки наиболее важным работникам. Не могу еще раз не подчеркнуть решение о создании госкорпорации», — заявил Алексей Лихачев.

Во время визита в Саров Владимиру Путину подарили альбом с фотографиями из его поездки в Снежинск 31 марта 2000 года. Такой презент главе государства сделал ВНИИТФ. В фотоальбоме с цитатой самого президента «Медведь тайги своей никому не отдаст» собраны черно-белые снимки челябинца Павла Большакова. Президент увидел его фоторепортаж через четверть века.

Владимир Путин посещал Снежинск спустя пять дней после победы на выборах, фото: Павел Большаков, ОГАЧО

Павел Большаков в те годы был пресс-секретарем губернатора Петра Сумина. Снимать Владимира Путина ему разрешили на расстоянии вытянутой руки, вспоминает челябинец. Мужчина участвовал в организации приезда избранного президента и сразу предположил, что Владимир Путин посетит закрытый город Снежинск, где изобрели ядерное оружие.

«Я горжусь, что мы создали ядерное оружие. Наши закрытые города я называю заповедниками интеллекта. Владимир Путин, не дожидаясь инаугурации, приехал в Снежинск для обсуждения оборонно-промышленного комплекса. Мне понравилось, что он с первых дней работы позаботился об обороне страны. На заседании он сказал всем директорам, что, если мы не будем сильными, нас раздавят», — рассказал ИА «Первое областное» Павел Большаков.

Приезд избранного президента стал большим событием для закрытого города, фото: Павел Большаков, ОГАЧО

Челябинец сравнил армию и флот страны с крышей дома. Если она надежная, то и внутри все хорошо. Именно с крыши надо начинать ремонт. В Снежинске Владимир Путин запустил модернизацию обороноспособности государства. После той поездки в Миассе начали разработку новой наземной ракеты.

Именно в Снежинске 25 лет назад Владимир Путин объявил о решениях по атомной отрасли, фото: Павел Большаков, ОГАЧО

Еще тогда, во время визита нового президента, Павел напечатал фотографии и передал альбом с ними Петру Сумину, чтобы тот сделал подарок Владимиру Путину. Дошел презент или нет — неизвестно. 25 лет фотограф хранил пленки и снимки с того важного дня. Все это хорошо сохранилось, потому что в работе использовался «Кодак». Фотографии, как нам сообщил Павел Большаков, у него были отсканированы и отретушированы. По запросу ВНИИТФ он передал 20 изображений для альбома, который и вручили президенту в Сарове.