В атомной промышленности Челябинской области ждут инженеров, программистов и химиков

Какие специальности востребованы в отрасли, рассказали представители ядерного центра в Снежинске и предприятия «Маяк» в Озерске

В Российском федеральном ядерном центре технической физики им. Забабахина сейчас реализуется проект по подготовке инженерных кадров, который называется «Новый Снежинск». Студенты могут работать на исследовательских установках центра с возможностью дальнейшего трудоустройства после окончания магистратуры. Проект реализуется при поддержке гендиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Безусловно, нас интересуют те специальности, которые сейчас востребованы в ядерном центре. Это инженеры-конструкторы, программисты, технологи, химики, физики, математики», — отмечает заместитель генерального директора по государственному технологическому заказу РФЯЦ — ВНИИТФ Юрий Румянцев.





В этом году, помимо 80-летия атомной промышленности, центр отметил юбилей — 70 лет со дня создания. Его работники занимаются заказами, которые связаны с крупными государственными проектами, со стратегически важными направлениями, в первую очередь с безопасностью страны.

Есть и гражданская продукция. Одно из ее направлений — это центры обработки данных: разработка программных продуктов и операционных систем, аппаратных решений. Есть направления, связанные с физикой, с переходными состояниями веществ.

«В частности, например, у нас одно из крупных гражданских направлений — это водородная безопасность на атомных объектах», — поясняет представитель центра.

Как поведет себя объект при хранении, что произойдет с ним в аварийном состоянии — в ядерном центре моделируют и изучают эти процессы. Еще ряд направлений — это лазерная техника, электротехника, защитные устройства и электродвигатели, приводы и инверторы.

Инженерные и рабочие специальности востребованы также на приборно-механическом заводе, который находится в составе производственного объединения «Маяк» в Озерске. Завод работает по восьми направлениям, среди которых механическая обработка, изготовление нестандартного оборудования, гособоронзаказ, разработка и изготовление приборов, строительные работы подразделений.

«У нас востребованы все кадры. Мы готовы принимать слесарей, токарей, операторов станков ЧПУ, инженеров-конструкторов, инженеров-технологов, разработчиков КПС, КПА», — перечисляет директор завода Сергей Костылев.

Для этих специалистов открывается широкое поле деятельности.

«Госкорпорация „Росатом“ отвечает за ледоколы, за Северный морской путь, перевозка осуществляется „Атомфлотом“. Росатом разработал и построил первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию», — перечисляет Сергей Костылев.

Он напомнил, что за последние годы открыто 9 ветровых парков, освоены разные технологии производства стеклопластика, композитных материалов. Это целые технологические цепочки, которые созданы с нуля, от сырья до готовой продукции. Во всем этом участвуют специалисты Росатома.

Таким образом, атомная промышленность Челябинской области испытывает потребность в высококвалифицированных специалистах. О подготовке технических кадров президенту Владимиру Путину доложил губернатор Алексей Текслер во время визита главы государства в регион. Предприятия активно работают над привлечением молодых кадров, предлагая интересные проекты и возможности трудоустройства.