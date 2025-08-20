Атомная энергетика придет в Челябинскую область

Запуск АЭС обеспечит электричеством растущие потребности промышленности

Атомная электростанция — один из самых ярких примеров мирного использования ядерной энергии, обладающей огромной мощностью. Наш земляк Игорь Курчатов был одним из создателей первой в мире АЭС. В родной Челябинской области он запустил первый в Евразии атомный реактор. Новой вехой в истории отрасли станет строительство АЭС на Южном Урале. Идея ее создания появилась много лет назад и сейчас стала еще актуальнее. ИА «Первое областное» погрузилось в историю вопроса в рамках проекта «Атом: история траектории».

20 августа — знаковый день в истории атомной промышленности нашей страны. В этом году — особенно. 80 лет назад, в 1945-м, в СССР организовали Специальный комитет при Государственном комитете обороны. На него возложили задачи по руководству всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана. Это был первый орган управления новой отраслью. Для руководства научно-исследовательскими, проектными, конструкторскими организациями и промышленными предприятиями, производства атомных бомб образовано Первое Главное управление при СНК СССР. Отечественная атомная промышленность родилась из необходимости достичь ядерного паритета с западными странами и защитить страну от новой войны. Уже в первые годы становления отрасли академик Игорь Курчатов понимал, что атомную энергию можно и нужно использовать в мирных целях.

Монтаж реактора первой АЭС, фото проекта «История Росатома»

Так родился грандиозный проект. 26 июня 1954 года в 17 часов 45 минут первая в мире атомная электростанция в Обнинске (Калужская область) начала вырабатывать энергию. На ее турбину был подан пар, полученный за счет ядерной реакции. Эта дата считается днем рождения мирной атомной энергетики, сообщается в материалах проекта «История Росатома».

«С легким паром!» — сказал Игорь Курчатов при запуске первой атомной электростанции.

Уроженец Челябинской области инициировал работу по созданию АЭС, предложил идею конструкции, участвовал в процессе реализации и пуске станции. Знаменитый физик-ядерщик уделял особое внимание безаварийности и биологической защите.

Один из первых снимков АЭС в Обнинске, фото проекта «История Росатома»

27 июня того же 1954 года АЭС подключили к энергосистеме СССР. Станция находилась рядом с Лабораторией «В» (ныне — Физико-энергетический институт), давала электрический ток для промышленности и сельского хозяйства близлежащих районов.

Обнинская АЭС работала до 29 апреля 2002 года. В тот день в 11 часов 34 минуты ее реактор остановили. Завершилась 48-летняя безаварийная эксплуатация атомной электростанции. Такой срок является рекордным для эксплуатации реакторной установки.

Главный пульт АЭС, фото 1950-х годов из проекта «История Росатома»

Надежность конструкции и безопасность эксплуатации АЭС позволили специалистам заниматься научными и конструкторскими разработками энергетических реакторов. Первая станция помогла также преодолеть мнение о неукротимости атомного взрыва и смертельной опасности радиации для работников отрасли.

Второй АЭС в СССР стала Сибирская. Она работала в городе Северске Томской области с 1958 по 2008 год. Сейчас в РФ одиннадцать действующих АЭС. Девять появились во время СССР: Белоярская имени И. В. Курчатова (Свердловская область) и Нововоронежская (Воронежская область, обе запущены в 1964 году), Кольская (Мурманская область) и Ленинградская (обе работают с 1973 года), Билибинская (Чукотский автономный округ, с 1974-го), Курская (с 1976 года), Смоленская (с 1982-го), Калининская (Тверская область, с 1984-го), Балаковская (Саратовская область, с 1985 года). В России в 2001 году запустили Ростовскую АЭС (несколько лет называлась Волгодонской), в 2016-м — Нововоронежскую АЭС-2 (при действующей станции), а в 2019-м — плавучую атомную теплоэлектростанцию в порту Певек на Чукотке.

Вопросу строительства АЭС в Челябинской области уже не одно десятилетие. Крупному промышленному центру России нужно много электроэнергии. Сейчас, когда производство стабильно растет, потребность в ресурсах увеличивается. АЭС позволит решить проблему дефицита энергии, который есть еще и из-за отсутствия мощных рек.

Макет Южноуральской АЭС, 1995 год, фото Александра Чуносова, ОГАЧО

Идея создания атомной станции на площадке производственного объединения «Маяк» возникла в начале 1970-х годов, говорится в книге «Атомный след на Урале». Объект должен был решить накопившиеся энергетические, экологические и социальные проблемы.

Строить Южноуральскую АЭС с тремя энергоблоками начинали возле Озерска и поселка Метлино в 1982 году. Работы заморозили после аварии в Чернобыле в 1986-м и на фоне возникшей радиофобии. В 1993 году проект и вовсе свернули. Постройки вспомогательной инфраструктуры и котлованы под два энергоблока оказались заброшенными.

«Строить надо и по экономическим, и особенно по экологическим соображениям. Ведь, используя в основном тепловые станции, мы безрассудно сжигаем самый дорогой дар планеты — кислород», — говорил министр атомной промышленности России Виктор Михайлов, посещая Снежинск в конце 1996 года.

Стройплощадка Южноуральской АЭС в 1995 году, фото Александра Чуносова, ОГАЧО

В начале 2000-х были попытки реанимировать задумку. Тогда предполагалось, что АЭС достроят по старому проекту с реакторами на быстрых нейтронах мощностью по 800 МВт. Появлялись идеи строительства станции в других местах региона. Но вернулись к первоначальной площадке. Если бы АЭС построили, она бы производила 15 миллиардов киловатт-часов электроэнергии ежегодно. Избыток тепла, как пишут в книге «Атомный след на Урале», могли направлять на теплоснабжение близлежащих населенных пунктов. К тому же снизилась бы себестоимость электроэнергии.

В начале 2025 года правительство РФ опубликовало утвержденную генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042-го. В документе сказано, что на Южном Урале построят АЭС с реакторами на быстрых нейтронах. Такие работают на Белоярской атомной электростанции в Свердловской области (реактор изображен на главной фотографии к материалу).

«Это самый современный вид атомных реакторов, которые называют безотходными. На самом деле отходы там, конечно, есть, но в достаточно небольших объемах. То есть это какие-то вспомогательные вещества. Но основная фишка реакторов в том, что они сами производят топливо»,— объяснял кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Оптоинформатика» ЮУрГУ Александр Герасимов.

Фрагмент реактора Южноуральской АЭС в разрезе, 1995 год, фото Александра Чуносова, ОГАЧО

Среднесуточные выбросы при работе таких реакторов составляют 0,17%, указано в книге «Атомный след на Урале». Кроме того, используется замкнутый топливный цикл ядерной энергетики с минимальным потреблением природного урана. Эксплуатируется новое энергетическое оборудование. Воздействие от АЭС меньше дозы, получаемой человеком от ежедневного четырехчасового просмотра телевизора.

При строительстве атомной электростанции появится много рабочих мест. Запуск объекта привлечет сотни высококвалифицированных отраслевых специалистов, получится небольшой наукоград. Ввод в эксплуатацию первого блока атомной электростанции мощностью 1255 МВт запланирован на 2038 год, а через два года намерены запустить второй блок с такими же параметрами. АЭС обеспечит энергией жителей Челябинска и промышленных гигантов — ЧМК, ЧТПЗ, а также автозавод «Урал» и ММК. Повысится степень электрификации еще и сельского хозяйства.

Добавим, что сейчас в России строят Курскую АЭС-2. Параллельно из эксплуатации выводят энергоблок № 1 этой станции. Также возводится четвертая очередь Ленинградской АЭС-2. Готовится строительство энергоблока №5 Белоярской АЭС.