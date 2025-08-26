Глава Росатома представил президенту макет кампуса «Новый Снежинск»

По нацпроекту «Кадры» в образовательном комплексе построят пять лабораторий

Глава Росатома Алексей Лихачев представил президенту РФ Владимиру Путину макет научного кампуса «Новый Снежинск» и рассказал о модели образовательного центра, который объединяет девять ведущих университетов страны и Уральского региона. Встреча состоялась 22 августа в Сарове, в рамках празднования 80-летия атомной отрасли, сообщает пресс-служба РФЯЦ — ВНИИТФ (ЗАТО Снежинск).

По словам главы Росатома, «эмоциональным лидером проекта „Новый Снежинск“» является директор ядерного центра Михаил Железнов. Он уточнил детали организации учебного процесса:

«Главная сложность была в разработке общих учебных планов для всех специалитетов, чтобы они были легитимны в каждом вузе. Это позволило нам в итоге еще и сэкономить в количестве привлекаемой профессуры. То есть у нас из девяти вузов лучшие профессора читают лекции для всех магистров».

К преимуществам системы подготовки кадров Михаил Железнов отнес также то, что магистранты, оставаясь студентами своих альма-матер, учатся в образовательном центре два года и одновременно являются сотрудниками ядерного центра. Так ребята адаптируются к специфике закрытого города, находят свое инженерное призвание в трудовом коллективе. Результат: из 51 выпускника, на которых мы отработали учебные программы, 50 остались у нас работать, один уехал на другое предприятие Росатома.

По словам Михаила Железнова, эксперимент удался, поэтому принято решение его продолжать. Проект поддержали руководство госкорпорации и губернатор Челябинской области: средства выделены на то, чтобы освободить территорию под кампус. Кроме того, проект включен в национальный проект «Кадры», по которому выделены дополнительные средства на создание пяти лабораторий, где магистранты получат возможность работать на уникальных стендах и установках.

Добавим, также на этой встрече президенту представили научно-образовательную инфраструктуру в Сарове, Лесном, Железногорске и Обнинске.