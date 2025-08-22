Созданные в Трехгорном печатные платы используют АЭС в России и за границей

Приборостроительный завод производит также приборы радиационного контроля

Производство печатных плат для АЭС — одно из гражданских направлений работы некогда засекреченного Приборостроительного завода в Трехгорном. Специалисты закрытого города выпускают продукцию не только для атомных электростанций России, но и для иностранных, которые строит Росатом. Изделия повышают безопасность использования атомной энергетики. С этой деятельностью заводчан познакомились журналисты телеканала ОТВ. Специальный репортаж «Трехгорный. Арсенал туманной долины» подготовили в рамках проекта к 80-летию отечественной атомной промышленности.

Платы для АЭС Приборостроительный завод, отметивший в этом году 70-летие работы, выпускает с конца 1970-х годов. Уже тогда понимали, что автоматизация процессов управления важна в реакторной зоне и на всей инфраструктуре станции. Это исключает человеческий фактор и накопление различных факторов и ошибок. Удалось выработать необходимые решения для разработки автоматизированных систем контроля радиационной обстановки и нейтронного потока.

Сейчас изделия производит цех металлопокрытий, а на участке поверхностного монтажа на них устанавливают различные элементы. Электромонтаж проводят на роботизированном оборудовании. Технологии — собственные.

«Данная работа на серийном производстве уже многие годы не выполняется вручную. Степень автоматизации очень высокая. Точность установки роботизированной линии — 1/10 миллиметра, что вполне удовлетворяет самым жестким требованиям»,— рассказывает начальник цеха продукции для АЭС Приборостроительного завода Роман Задыхайло.

После установки на плату элементов изделие поступает в конвекционную печь, где прогревается и оплавляется. После этого продукт готов. Затем плата проходит через рентгенографию и мойку, приобретая привычный нам вид. Эти изделия составляют основу каждой системы, выпускаемой предприятием.

«Основное предназначение нашего производства — это обеспечение системами безопасности и автоматизированного контроля технологических процессов атомных станций по проектам, которые осуществляет госкорпорация „Росатом“»,— поясняет Роман Задыхайло.

Производятся автоматизированные системы для АЭС поколения 3+. Это все современные, безопасные, производительные и экономичные проекты в России и самые известные за рубежом: «Руппур» в Бангладеш, Белорусская АЭС, «Аккую» в Турции. В перспективе — строительство АЭС Эль-Дабаа в Египте.

Приборостроительный завод работает в сотрудничестве с Курчатовским институтом (бывшая Лаборатория № 2, где Игорь Курчатов создал первый физический реактор, открывший путь к запуску промышленной установки). Эта организация проводит научное руководство для разработки продукции в Трехгорном. На Южном Урале занимаются техническим и технологическим сопровождением. Спрос на платы от наших специалистов ежегодно растет, поэтому работники завода трудятся все эффективнее и повышают свои компетенции.

С АЭС связана еще одна разработка Приборостроительного завода. После аварии на Чернобыльской атомной электростанции в Трехгорном экстренно наладили производство индивидуальных дозиметров для ликвидаторов. Эти устройства помогли сохранить здоровье и жизни сотен людей, устранявших последствия взрыва. Кроме того, предприятие выпускает для АЭС приборы радиационного контроля, информацию с которых видят операторы станции.

«Наши специалисты разработали и серийно производят приборы радиационного контроля для атомных электростанций. Это направление появилось в начале 1980-х, когда встал вопрос о безопасности таких важных объектов. У нас создается оборудование, которое может учитывать уровень радиационного фона, чтобы контролировать работу АЭС»,— рассказывает ведущий специалист отдела по коммуникациям Приборостроительного завода Татьяна Пономарева.

Предприятие работало и в неожиданной сфере — делало купола храмов. Покрывали их уникальным нитридом титана, который давал устойчивость к любому климату и золотой цвет. Такая технология была еще и дешевле, чем использование меди и золота. Сотни церквей по всей стране имеют такие «атомные» купола.