Приборостроительный завод Трехгорного выпустил первое специзделие 70 лет назад

Место под строительство предприятия и города выбирали подальше от посторонних глаз

Златоуст-20, Златоуст-36, Трехгорный. Город, рожденный в глубине тайги и в окружении гор. Секретный объект новой для страны в 1950‑х атомной отрасли. Существует легенда, что площадку под завод и поселение при нем выбрали потому, что эта территория была часто скрыта облаками. Поэтому место не смогли бы увидеть ни с самолета, ни из космоса. Первую продукцию приборостроительный завод выпустил 70 лет назад, в августе 1955 года. О появлении города у трех гор и стратегического предприятия — новый материал ИА «Первое областное» в проекте «Атом: история траектории». Мы продолжаем серию публикаций к 80-летию атомной промышленности.

Завод № 933 решили построить на Южном Урале, чтобы он стал дублером предприятия № 551 по серийному выпуску ядерных боеприпасов (Арзамас‑16, ныне — Саров). Постановление о создании производства в Челябинской области Совет министров СССР принял 24 января 1952 года. Директором предприятия 23 февраля назначили Константина Володина, который руководил заводом № 551 в Арзамасе‑16.





Фото: ПСЗ

Площадку под строительство выбрали с вертолета южнее Юрюзани 7 апреля. Остановились на глухом участке в тайге, чтобы максимально засекретить объект. Причем именно так — «объект» — завод и называли чаще всего. Первый эшелон солдат-строителей приехал на железнодорожную станцую Красная горка в поселке Василовка 9 апреля. Их было 750. Рабочие прибыли из Челябинска‑40 (нынешний Озерск). Солдат разместили на территории двух конных парков, которые после ремонта, чистки и покраски стали первыми казармами. Офицеров поселили в квартирах. Людей разделили на три группы. Первая занялась строительством завода, вторая — города, а третья — поселка Дальнего.





Фото: ПСЗ

В 1952 году возвели госпиталь, три лагеря для заключенных, лежневые дороги, военные городки, линии электропередачи, первые участки водоснабжения, базы автотранспорта и строительных механизмов. Уже в конце года полностью сделали улицу Строителей. Потом построили котельную, бетонный завод, одноэтажные бараки и двухэтажные дома, железнодорожные пути.

26 февраля 1953 года стройплощадку посетил Лаврентий Берия. Он курировал атомный проект СССР. 6 марта сдали первый брусчатый дом на восемь квартир на улице Островского, 35. На первом этаже разместили заводоуправление, на втором обустроили общежитие для молодых специалистов. К августу появились школа (первое каменное здание), клуб, магазин, почта, детский сад, баня, парикмахерская, столовая, поликлиника на 10 коек, два моста через реку Юрюзань. К концу того года сдали первые бетонные дороги, столовую на 100 мест, ясли на 110 мест, поликлинику. В 1953‑м на строительстве работал 6691 человек. Кроме военных были вольнонаемные и заключенные. Жителями населенного пункта являлись 7768 человек.





Фото: сайт «История Росатома»

Завод № 933 и поселение при нем строили в окружении трех гор — Шуйда, Завьялиха и Бархотина. Рабочий поселок Трехгорный был образован указом Президиума Верховного совета РСФСР 17 марта 1954 года. Интересно, что в том же году в населенном пункте запретили шуметь, петь и играть на музыкальных инструментах на улицах, гулять пьяными или пить алкоголь вне дома, а также играть в азартные игры, гадать, материться. У приезжающих людей проверяли анкетные данные. О том, что будет выпускать предприятие, знали лишь некоторые руководители.





Первую очередь завода № 933 запустили 1 августа 1955 года. В тот день собрали первое в СССР серийное специзделие — авиационную ядерную бомбу РДС-4 («Татьяна», предприятие в те годы маркировало комплектующие буквой «Т»). Она была компактной, в боевых условиях ее могли применять оперативно. Эта бомба могла уничтожать цели внутри оборонительных рубежей противника.

В составе предприятия работали отдел контрольно-измерительных приборов, участки пластмасс, гальванический, лакокрасочный, холодной штамповки, литейный, термическое отделение, электромонтажный цех. Действовала исследовательская лаборатория. С началом работы этого завода в Челябинской области сформировался полный цикл производства ядерного оружия. В Челябинске‑40 действовал первый промышленный реактор для производства оружейного плутония и серийно выпускали боеприпасы. В Челябинске‑70 институт занимался разработкой нового вида вооружений.

В том же 1955 году 28 октября рабочий поселок при заводе стал городом Златоустом‑20. Такое решение вынес Президиум Верховного совета РСФСР. Это позволило населению избирать местную власть.

С 1956 году предприятие начало изготовление модернизированного варианта атомной бомбы «Татьяна» и ядерных боеприпасов. Уже в те годы на заводе использовали прогрессивные технологические процессы, которые значительно снижали трудоемкость выпускаемой продукции. Специалисты разработали и внедрили различные приспособления для повышения эффективности работы. На заводе царила строгая дисциплина, неуклонно соблюдался технологический процесс. Трудовая деятельность и в следующие годы разумно организовывалась, что позволяло сокращать длительность сборки и увеличивать выпуск изделий.





В 1958 году образована военно-сборочная бригада, которая помогала осваивать выпускаемую военную продукцию. В 1959-м на заводе появилось специальное конструкторское бюро. К концу 1950‑х в Златоусте‑20 были фельдшерский пункт, стадион, кинотеатр, библиотеки, детская музыкальная школа, прачечная, поликлиника на 250 посещений в смену, больница на 150 мест. Позднее появились роддом, детская поликлиника, санаторий-профилакторий, аптека.

В 1961—1962 годах в военном городке перестроили казармы, солдатский клуб, столовую. Провели канализацию, теплосеть, а также благоустроили территорию. Военные строители обучались делу на рабочем месте.

25 июня 1961-го на космодроме Байконур прошли успешные испытания первой транспортной тележки для ракетных войск. Изготовлена она была на заводе в Златоусте‑20.





До 1962 года город застраивали четырех- и пятиэтажными кирпичными домами и деревянными двухэтажками. В квартиры порой селили по 7—8 человек, несколько семей. С принятием в 1962‑м генерального плана застройки возводить стали пяти- и девятиэтажные жилые здания. Появились Дом пионеров, телевышка.





К 1967—1969 годам снесли бараки, построили Дворец спорта с бассейном и Дом культуры. При строительстве улиц особое внимание уделяли деревьям. Их не вырубали, а оставляли на газонах при обустройстве тротуаров.





1 февраля 1967 года Златоуст‑20 переименовали в Златоуст‑36. Также установили открытое название градообразующего предприятия — Приборостроительный завод.