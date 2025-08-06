Заводчане Трехгорного изготовили купола для храма Христа Спасителя в Москве

Золоченое покрытие из нитрида титана сохраняется долгие десятилетия

В 1996 году Приборостроительный завод Трехгорного изготовил купола для строящегося храма Христа Спасителя в Москве и выполнил их золочение. Это было первое применение в гражданских целях нитрида титана. С 1960‑х годов такое покрытие использовали только для защиты от коррозии деталей ядерных боеприпасов. О неожиданной сфере внедрения атомных технологий — в материале ИА «Первое областное». Проект «Атом: история траектории» посвящен 80‑й годовщине создания отрасли.

Технологию нитрид-титанового покрытия завод в Трехгорном освоил одним из первых в стране. Вакуумные установки запустили в конце 1970‑х годов. Ионно-плазменное покрытие нитридом титана повышает прочность поверхности изделий при любом климате. Яркий золотистый цвет появляется с помощью электролитно-импульсного полирования.

Как нам рассказали в музее Приборостроительного завода, в лихие 1990‑е при резком сокращении гособоронзаказа гендиректор Александр Долинин принял решение использовать ионно-плазменные установки для выпуска гражданской продукции. На заводе создали участок, где изготавливались миллионы столовых приборов и других товаров народного потребления. Все это пользовалось спросом на рынке и позволяло предприятию выживать в сложный период.

В те годы идея обработки церковных куполов была особенно непривычной. Но своевременной: началось повсеместное возрождение храмов. Покрытие из нитрида титана оказалось в 3—4 раза экономичнее использования сусального золота. И долговечнее — гарантийный срок составляет 50 лет. Вместе с этим Приборостроительный завод стал выпускать сотни тысяч квадратных метров специальных кровельных материалов для куполов храмов, церковное убранство и утварь.

«1996 год, январь месяц, в номенклатурное задание цеха гальванопокрытий плановый отдел завода включает электрохимическую полировку нержавеющих листов в количестве 30 000 штук для покрытия купола храма Христа Спасителя в Москве, с последующим золочением их на малом предприятии „Конверсия“. К полированной поверхности предъявлены специальные требования по зеркальности и отражательной способности металла после полировки»,— говорится в книге «Слово о Приборостроительном».

Технология нитрид-титанового покрытия стала началом нескольких дочерних компаний предприятия, а город получил статус ведущего производителя золоченых покрытий и храмовых куполов. В конце 1990‑х мастера тестировали нанесение нитрида титана на непроводящие деревянные поверхности для внутреннего убранства церквей.

«Девяностые годы прошлого века были по-своему революционными, так как заставили нас заниматься не совсем привычными, но интересными и полезными делами. Что только не производила „Конверсия“ для мирного народа, но заказ на золочение куполов храма Христа Спасителя в Москве был гордостью всего города и особенно заводчан-приборостроителей»,— рассказывал газете «Южноуральская панорама» бывший начальник производства фирмы «Конверсия» Геннадий Федоркин.

Золочение куполов храма Христа Спасителя стало первой большой работой в новом направлении. Но до этого мастера успели опробовать технологию и убедиться в ее эффективности на небольших церквях.

«Купола храма Христа Спасителя покрывались по особой технологии, такого нет нигде в мире. Первый слой — нитрид титана, второй — тонкая пленка золота. Это был объемный заказ, над которым мы корпели три месяца, работая почти круглосуточно. Не обошлось даже без столь привычного в советское время аврала — в честь победного рапорта о готовности храма последний золоченый купол устанавливали в ночь на Пасху»,— вспоминают заводчане.

Для столичного храма Приборостроительный завод выполнил не просто большой, а огромный заказ по изготовлению и покрытию куполов, кровли, храмового убранства церковного придела. Это был настоящий прорыв предприятия на рынок известных производителей, отмечают в музее ПСЗ.

Храм в Волгограде

Технологию Приборостроительного завода применяли и дальше. В 2005 году в канун 60‑летия Победы на новом храме на Мамаевом кургане засияли изготовленные мастерами из Трехгорного пять куполов. Работы провела компания «Морион», руководство которой в те годы называли выходцами с ПСЗ.

Собор в Калининграде

Купола с нитрид-титановым напылением появились на кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде, соборном войсковом храме Александра Невского в Краснодаре, Свято-Троицком кафедральном соборе и Храме на Крови в Екатеринбурге. В 2017‑м — на храме в Большеречье Омской области. В местных СМИ тогда писали, что нитрид титана — это единственный материал в стране, который производится на государственном уровне, и на него имеются гарантия и ГОСТ, то есть государство является гарантом качества материала.

По данным Росатома, в России более 200 храмов имеют «атомные» купола, созданные с использованием технологии золочения из Трехгорного. Есть они и за границей. Сверкают благодаря нитриду титана также купола храма иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» и кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске.