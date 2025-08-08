Жителей закрытых городов Челябинской области называли «шоколадниками»

Прозвище появилось из-за хорошего снабжения дефицитными продуктами и вещами

Во времена СССР снабжение продуктами и одеждой закрытых городов Челябинской области, где работали над созданием ядерного щита Родины, было очень хорошим. На «большой земле» жителей этих населенных пунктов прозвали «шоколадниками». Уроженцы Озерска, Снежинска и Трехгорного рассказали информагентству «Первое областное» об этом факте подробнее. Они вспомнили, что в магазинах всегда были икра, колбаса, крупы, сладости, напитки. Мы продолжаем проект «Атом: история траектории» к 80‑летию отечественной атомной промышленности.

В Озерске сами горожане называли «шоколадниками» работников завода «Маяк» из-за повышенных зарплат, бесплатных путевок на море и лечения в ФИБе (институте биофизики), вспоминает Яна Луканенкова. Так же обо всех проживающих в этом городе говорили за его пределами. Прозвище появилось из-за того, что в Озерске были производства молока, масла, колбас, газировки, хлеба. Легко можно было достать и многие дефицитные товары.

«В Касли и Кыштым возили озерский хлеб на продажу. На продукты были талоны, но нужды в них особо не было. В школах выдавали сапоги по талонам, как и одежду в магазинах. В очередях в универмагах стояли за импортной одеждой. Избыток одежды увозили продавать на рынках в Касли, Кыштым, Нязепетровск и Верхний Уфалей»,— рассказывает Яна.

Местная жительница также рассказала, что сами себя горожане называли «сороковцы». Так происходило до переименования в Озерск в 1994 году.

«Я помню один из дней города. Мне было до десяти лет. Был праздник на стадионе, в конце — фейерверк, и люди восхищались. Один мужчина, который стоял по соседству, сказал жене: „Такого сороковка еще не видела“. Я подумал: что за сороковка? Уже в обиходе было название Озерск. Спросил родителей, и они мне объяснили, что сороковка — это Челябинск‑40 и так назывался город в определенный период времени»,— вспоминает Андрей Орлов.

Мужчина рассказал местную байку. После распада Советского Союза выяснилось, что раз в месяц стабильно из Москвы приходил вагон с разным продовольствием, в том числе с армянским коньяком. Начали разбираться, и узнали, что в конце сороковых годов было распоряжение Лаврентия Берии, который курировал атомный проект СССР. На заводе отмечали запуск первого реактора, на столах были вино и водка, а Берия поинтересовался, почему нет коньяка. С тех пор его привозили в город.

«В наш районный магазин „Спутник“ привозили большие стеллажи с хлебом, всегда свежеиспеченным. Можно было половинку, четвертинку взять. Я всегда любил брать булочку яичную. Была в ассортименте колбаса. Отлично помню, как мы, собираясь к тете в Челябинск, брали батон молочной с жирком, батон докторской колбасы. В Челябинске этого не было. Хорошо запомнил треугольники с молоком, местные кефир, соки, лимонады, мороженое»,— рассказывает Андрей.

В магазинах Озерска были чешское пиво, красная и черная икра, которая стоила не очень дорого. Есть истории, что в ларьке на набережной к пиву давали бутерброды с черной икрой.

«Местных в Снежинске называли „семидесятки“. Иногда город называли по озеру Синара. То есть родственники спрашивали: „На Синару поедешь?“, это значило — „в Снежинск“»,— рассказала нам Светлана Мякишева.

Она вспомнила и прозвище «шоколадники». На вопрос о том, не обидное ли оно было, ответила «нет».

«Не было обидно. Мы жили в той данной реальности. Я была ребенком и воспринимала это как данное. Шоколад — это вкусно, сладко для ребенка. От родителей мы знаем, что за глаза нас называли „запретники“»,— отмечает женщина.

Светлана также вспомнила, что, когда ездили в Челябинск или Свердловск, везли с собой шоколад, конфеты, сгущенку, колбасу. Даже в областных центрах в советское время такие продукты было сложно найти.

Интересно, что озерские ученики в 1980-е подписывали свои тетради «Челябинск‑65». Марии Чернышовой из Трехгорного секретное название ее родного города Златоуст‑36 не нравилось.

«Даже в 8 лет я понимала, что у города как будто не было своего лица, имени, он находился в тени другого города. Название было дано именно потому, что город прятали от американцев. Когда я приезжала к бабушке в гости в Аргаяш или в Челябинск к теткам, у меня спрашивали: „Ты откуда?“ Я говорила: „Со Златоуста‑36“. Отвечали: „А, знаем-знаем, это же Златоуст“. Меня все время это так раздражало, я говорила: „Во-первых, это не Златоуст, а Златоуст‑36, а во-вторых, вы не знаете этот город“»,— вспоминает Мария.

Женщина тоже рассказала о названии «шоколадники». Трехгорный имел особую категорию снабжения — класса А, как у московских чиновников.

«В начале 80-х моя старшая сестра ходила в детский сад, им на завтрак давали бутерброды с черной икрой. Это реальный факт. Были всякие крупы и масла. Продуктовое снабжение было очень хорошее. Моя мама возила в Аргаяш бабушке гречку, рис, там это купить нельзя было»,— говорит Мария Чернышова.

После распада СССР название «шоколадники» только укрепилось. На Приборостроительном заводе тогда получали очень хорошие премии. Приличные зарплаты были и у других горожан. Впрочем, уроженка Трехгорного считает, что в городе все-таки жили хуже, чем в Челябинске.