Памятники основателю атомной энергетики стоят в четырех городах Челябинской области

В регионе чтят колоссальный труд прославленного земляка Игоря Курчатова

Игорь Курчатов — личность выдающаяся. Этот знаменитый ученый, физик-ядерщик стал основателем отечественной атомной энергетики. Уроженец Южного Урала запустил первый в стране промышленный реактор именно в родном регионе. В память об «отце» советской атомной бомбы в Снежинске, Озерске и Челябинске установлены памятники. Есть скульптура и на малой родине академика — в Симе. ИА «Первое областное» в проекте «Атом: история траектории» рассказывает о монументах в честь Игоря Курчатова и показывает их.

Фото из группы РФЯЦ-ВНИИТФ ВК: vk.com/nashvniitf

В июне 1975 года в Снежинске (тогда еще Челябинск‑70) на территории промышленной площадки № 20 установили первый в регионе памятник Игорю Курчатову. Его открыли к 20‑летию ядерного центра. Скульптором является Александр Гилев из Каслей, который был лично знаком с ученым. Сваренная из нескольких отливок алюминиевого сплава ростовая фигура ученого установлена на двух природных камнях весом 40 и 10 тонн. Высота — восемь метров.

Открытие памятника в Снежинске, фото из группы РФЯЦ-ВНИИТФ ВК: vk.com/nashvniitf

Копия этого памятника в июне 1978 года появилась в Озерске (в те годы Челябинск‑65). Монумент авторства того же Александра Гилева открыли во время празднования 30‑летия производственного объединения «Маяк». Чугунный памятник, тонированный черным лаком, установлен на гранитном постаменте в сквере возле заводоуправления.

Интересна история создания этих скульптур. В 1972 году в Озерск приезжал министр среднего машиностроения Ефим Славский. Ему хотели подарить бюст Курчатова. Изделие заказали в Каслях у Александра Гилева, который уже несколько лет работал над скульптурой физика-ядерщика. Просьбу он выполнил быстро. Но подарить бюст министру не смогли, потому что он был не в настроении. Скульптура осталась в местном музее. И ее там увидели гости из Снежинска — директор института генерал Георгий Ломинский и его заместитель Николай Голиков.

«Узнав имя скульптора, они обратились к А. С. Гилеву и заказали на каслинском заводе, где он тогда уже работал главным скульптором, большую скульптуру. И памятник появился сначала в Снежинске. Чтобы не делать запрос в министерство, там решили схитрить и поставили скульптуру не в черте города, а на промышленной площадке»,— вспоминал Петр Трякин, заместитель директора ПО «Маяк» по общим вопросам, ветеран предприятия и почетный гражданин Озерска.

Причем официально оплатить работу было невозможно, поэтому скульптора трудоустроили в ядерный центр. В двухэтажном цехе с мостовым краном он и занялся созданием монумента. Кроме того, в советское время создавать и устанавливать памятники было нельзя без оценки худсоветов. Так что памятник появился фактически незаконно.

Памятник в Озерске, согласно легендам, появился практически случайно. Александру Гилеву не хватило пяти тысяч рублей на покупку машины. За эти деньги он отлил скульптуру. Однако есть история, что в ядерном центре мастер изготовил три экземпляра: для самого Снежинска, Озерска и Семипалатинского полигона. Форму затем уничтожили, чтобы исключить дальнейшее тиражирование. Озерский монумент тоже установили в обход действовавшим тогда правилам, но никого не наказали.

Игорь Курчатов изображен стоя, широко расставив ноги и держа руки за спиной. Его плащ распахнут, а борода слегка растрепана от ветра. Возле ученого находится еще крепкий вековой пень, чьи корни уходят глубоко в скалистую землю.

«Будто от этих вековых корней, от этого кряжистого пня пошел молодой побег. Он вырос, набрался сил от уральской земли, озерной воды и сам стал Великим Богатырем»,— передавал описание памятника скульптором Петр Трякин.

В Озерске фрагмент этой же скульптуры стоит у здания первого реактора. Бюст на гранитном постаменте, установленный в 1978 году, представляет собой верхнюю часть памятника. Полная копия из красного гранита есть в городе Курчатове в Казахстане. Там памятник стоит у бывшего штаба Семипалатинского ядерного полигона. Уменьшенная скульптура находится в коллекции Государственного исторического музея Южного Урала.

Фото с выставки 2020 года в Историческом музее Южного Урала, Максим Грицук

На родине физика в Симе памятник появился в ноябре 1977 года. Скульптура высотой четыре метра стоит перед проходной главного корпуса завода «Агрегат». Лаконичный бронзовый бюст находится на прямоугольном постаменте из темного гранита с голубоватыми прожилками. Этот памятник — работа московских скульптора Александра Щербакова и архитектора Григория Захарова.

На постаменте указано, что Игорь Курчатов — трижды Герой Социалистического труда (1949, 1951 и 1954 годы), награжден золотыми медалями «Серп и молот». Советским гражданам, получившим вторую такую награду, полагалась установка памятника на малой родине. Но в 1951‑м скульптура Курчатова в Симе не появилась. Вероятно, из-за его засекреченности. Установили памятник уже после смерти ученого в 1960 году.

Митинг во время открытия монумента в Челябинске, фото: Сергей Васильев, ОГАЧО

В Челябинске монумент Игорю Курчатову открыли в сентябре 1986 года. Знаковый памятник из гранита и бетона сделали к 250‑летию южноуральской столицы по заказу горисполкома. Авторами являются скульптор Вардкес Авакян (работу над идеей он начал еще в 1970‑е), архитекторы Владимир Глазырин, Борис Петров, Илья Талалай.

Вардкес Авакян и ученый института атомной энергии им. Курчатова Игорь Головин, фото: Сергей Васильев, ОГАЧО

Фигура ученого высотой 6,4 метра с серьезным выражением лица стоит между двумя архитектурными пилонами. В их верхней части вмонтированы полусферы, обрамленные дугами. Это символ взрывной силы атомного ядра, чья огромная энергия служит человеку. Памятник строгий и симметричный, без мелких деталей, дает образ сильного, волевого, мудрого человека.

В Челябинске память великого ученого увековечена также в бюсте у терминала внутренних линий аэропорта, который к тому же носит имя Игоря Курчатова, в названии района — Курчатовский и улицы.

Огромная ценность работы нашего земляка подтверждается обилием памятников ему. В Москве скульптуры установлены на площади имени Курчатова и на территории национального исследовательского ядерного института МИФИ, в Дубне (Московская область) — в начале улицы Курчатова и на территории Объединенного института ядерных исследований, в Обнинске (Калужская область) — на улице Курчатова и в здании Обнинской АЭС (запущена в 1954 году под руководством ученого), в Курчатове (Курская область) — на площади Свободы, в Волгодонске (Ростовская область) — перед главным корпусом завода Атоммаш, в Севастополе — на набережной бухты Голландия (в память о работе по размагничиванию кораблей в 1941 году), в Симферополе — во дворе гимназии № 1 имени Курчатова, в деревне Калиновка Давлекановского района Республики Башкортостан (там проводится Международная аэрокосмическая школа).