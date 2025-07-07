Памятник академику Курчатову в Озерске стал объектом культурного наследия

Его включили в Единый государственный реестр как ОКН местного значения

В Озерске памятник академику Игорю Курчатову включили в состав объектов культурного наследия местного значения. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Памятник физику-ядерщику в Озерске был открыт 11 июня 1978 года к 30-летию производственного объединения «Маяк» — он был создан именно под его руководством. Автором стал Александр Гилев — главный скульптор Каслинского машиностроительного завода и член Союза художников СССР. Чугунный памятник, тонированный черным лаком, установлен на гранитном постаменте. В основание памятника заложена капсула с посланием для будущего поколения.

Памятник находится в сквере им. Курчатова на проспекте Ленина.

Автор: Елизавета Михно