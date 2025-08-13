В Озерске производят источники излучения для медицины, промышленности, космической отрасли

Изотопы применяются даже для обработки продуктов питания

Производственное объединение «Маяк» в Озерске изготавливает источники ионизирующего излучения для самых разных сфер. Создают их на заводе радиоактивных изотопов в реакторе. Получают такие источники и при переработке ядерного топлива. Это одно из гражданских направлений работы предприятия. Об использовании атомной энергии в мирных целях на благо человека работники ПО рассказали журналистам телеканала ОТВ. Представляем новый материал в проекте «Атом: история траектории» к 80‑летию отечественной атомной промышленности.

Всего на производственном объединении «Маяк» (входит в госкорпорацию Росатом) выпускают более 300 видов источников ионизирующего излучения на основе кобальта, иридия, криптона, плутония, урана, стронция, цезия и других элементов. Их применяют в сельском хозяйстве, медицине, легкой и тяжелой промышленности, приборостроении, нефтедобыче, космической и бумажной отраслях и многих других сферах. К расширению ассортимента изотопной продукции привели в том числе ограничения поставок из-за рубежа.

«Мы постоянно развиваем это направление. Недружественные страны нам „помогают“, чтобы мы взялись за эту работу. Раньше нам продавали из-за рубежа какие-то источники. Ввели санкции. Мы с удовольствием заняли эту нишу. Продаем эти же источники за рубеж в конкуренцию недружественным странам»,— рассказывает заместитель генерального директора ПО «Маяк» по производству гражданской продукции Константин Бугров.

Замначальника цеха завода радиоактивных изотопов Роман Карамнов сообщил, что процесс облучения занимает от полутора до двух лет. Затем активное сырье комплектуют и упаковывают в виде металла, капсул и в других формах в герметичную толстостенную емкость из нержавеющей стали. Процесс проходит в камерах из армированного бетона с добавлением свинца, облицованных нержавеющей сталью и имеющих толстое стекло. Внутри все действия выполняют манипуляторы. На том же участке разными способами проверяют герметичность емкостей, чтобы гарантировать безопасность.

Кобальт-60 востребован в ядерной медицине. Парадоксально, но из этого смертельно опасного изотопа делают то, что спасает человеческие жизни. С использованием таких источников излучения в Челябинском областном онкологическом диспансере диагностируют и лечат тяжелые заболевания. В специальном аппарате радиоактивный кобальт точечно убивает злокачественное образование и почти не задевает здоровые органы. Для лечения онкологии планируют использовать радий‑224, тербий‑161 и актиний‑225. Работа с ними на «Маяке» уже налаживается.

Кобальт-60 используется также для стерилизации медицинских изделий, обеззараживания отходов, модифицирования свойств различных материалов, облучения термоусадочных трубок, обработки продуктов питания и сельхозкультур. Иридий‑192 нужен для просветки сварных швов и выявления дефектов, криптон‑85 — измерения толщины бумаги, цезий‑137 — стерилизации компонентов крови, измерения уровня расплава металла в доменной печи, определения состава горных пород в скважине.

В космической отрасли изотопы используют для питания аппаратуры. Плутоний‑238 при распаде выделяет очень много тепла, которое можно преобразовывать в электрическую энергию. Изделия с плутонием из Озерска улетели за пределы Солнечной системы, их использовали в миссиях на Луну.

Изотопы из Озерска отправляют в города России и за границу в специальных емкостях, вес которых доходит до нескольких тонн. После окончания срока службы источники возвращают на предприятие, где им дают вторую жизнь. «Маяк» производит 60% от общего объема изотопной продукции в России и 30% — в мире. На экспорт в страны Юго-Восточной Азии и Европы, в США, на Ближний Восток поставляют 80% выпускаемых материалов. Остальные 20% идут на внутренний рынок.

Современному радиоизотопному производству ПО «Маяк», истории Озерска и жизни Игоря Курчатова посвящен специальный репортаж телеканала ОТВ. Фильм «Озерск. Наследие Курчатова» доступен для просмотра на сайте 1obl.ru. Это первый из серии спецрепортажей из закрытых городов Южного Урала. 13 августа в эфире ОТВ Анастасия Плотникова расскажет о Снежинске, а 20 августа — о Трехгорном. Специальные репортажи можно будет увидеть и на нашем сайте. Возрастное ограничение: 16+.