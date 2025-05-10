Жительница Южного Урала в 1942‑м написала ответ на стихотворение «Жди меня»

Многие годы эти строки приписывали разным авторам

«Жди меня, и я вернусь. Только очень жди», — дальше в памяти невольно всплывают строки, наверное, самого известного стихотворения военного времени. Фронтовой корреспондент Михаил Симонов написал его о страшном месяце — июле 1941-го. 14 января 1942-го произведение опубликовали в газете «Правда». А через 16 дней в пластовской газете «Кочкарский рабочий» появилось ответное и такое обнадеживающее — «Жду тебя» Галины Рубштейн.

Стихотворение Константина Симонова жгло сердца людей и отзывалось у каждого: у солдат, которые шли в бой, и их близких, которые ждали их дома живыми. Такая же реакция была и у жительницы Челябинской области Галины Рубштейн.

«Как будто прямо ко мне обращены были слова поэта! И так, конечно, чувствовали миллионы мужчин и женщин, разлученные войной», — вспоминала писательница.

Галина проводила на фронт мужа Исаака Рубштейна в первые дни войны. Она ждала и верила.

«Жду тебя, и ты пройдешь

Сквозь огонь и кровь.

Жду тебя, и ты придешь

В дом родимый вновь...»

С войны муж писательницы так и не вернулся, пропал без вести. Стихотворение «Жду тебя» было написано 25 января 1942-го, а опубликовано 30 января в местной газете «Кочкарский рабочий». Со временем фамилия автора потерялась. Строки приписывали разным людям либо считали стихами неизвестного поэта.

В середине 80-х годов стихотворение под авторством Галины Рубштейн напечатал журнал «Огонек». Там же появилось письмо Галины и фотография ее супруга Исаака. В течение многих лет женщина пыталась найти информацию о нем, надеялась, что сослуживцы или его знакомые выйдут на связь, чтобы узнать хоть что-то. К сожалению, этого не произошло.

«...Жду тебя без слез и слов,

Просто — очень жду.

И ни боль, ни смерть, ни ложь

Не разлучат нас.

Жду тебя, и ты придешь

В мой счастливый час».





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