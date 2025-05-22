В годы Великой Отечественной в Златоусте научились делать растворимое стекло

Оно было необходимо для изготовления абразивов

Во время Великой Отечественной войны Южный Урал столкнулся с перебоями поставок материалов на многие заводы. Не стал исключением и Златоустовский инструментальный завод имени Ленина. В 1942 году не хватало абразивов, поэтому новаторы на заводе решились на эксперимент — научиться делать растворимое стекло.

Растворимое стекло как раз необходимо для изготовления абразивов. Оно действует как связующее вещество, которое, отвердевая, обеспечивает прочность и целостность абразивного материала. Как писали в южноуральских газетах, растворимое стекло в 1942 году перестали поставлять на Златоустовский абразивный завод. И тогда на помощь пришел Инструментальный завод.

«Практически осуществить это мероприятие поручили мне. Задача была нелегкая, так как раньше мы никогда такой продукции не изготовляли. Я предложил выплавлять растворимое стекло в электропечах. Это предложение признали правильным», — говорил ведущий инженер металлургического производства завода имени Ленина Г. Ершов.

Чтобы создавать стекло, пришлось пойти на еще одну хитрость: дефицитные необходимые элементы заменили на непригодные для выплавки стали электроды. Первую партию растворимого стекла завод дал уже в декабре 1942 года.

После открытия нового способа выплавки жидкого стекла Златоустовский абразивный завод стал выпускать продукции больше, чем до начала войны.