Челябинский трубопрокатный завод построили всего за пять месяцев в 1942 году

В газетах отмечали героический подвиг рабочих

«Это нужно было фронту. Этого ждала от строителей страна». 20 октября 1942 года пущен в эксплуатацию Челябинский трубопрокатный завод. Он изготавливал трубы для производства корпусов авиабомб разного калибра, необходимых фронту. Рабочие самоотверженно трудились по 12—18 часов в сутки. Предприятие организовали на базе эвакуированного в Челябинск Мариупольского трубного завода всего за пять месяцев, несмотря на тяжелые условия жизни и труда. ИА «Первое областное» вспоминает историю появления на пустыре ЧТПЗ. Новая часть нашего проекта «80 малоизвестных фактов о Великой Отечественной войне».

Согласно архивным документам, Мариупольский трубный завод имени В. В. Куйбышева планировали эвакуировать в Каменск-Уральский. Но из-за отсутствия в городе производственных площадей, воды и света этого не произошло. Государственный комитет обороны СССР выбрал Челябинск. Для строительства первого прокатного цеха с компрессорной станцией и железнодорожной веткой, водопровода и ЛЭП приехали 150 трубников из Мариуполя. Они прибыли вместе с семьями. На площадке, где предстояло установить прокатные станы эвакуированного с юга страны трубного завода, не было ни одного капитального строения. Рабочие жили в палатках.

В газете «Челябинский рабочий» по случаю запуска предприятия вышла примечательная заметка авторства Б. Левина. Корреспондент описывал быстро изменившийся вид — вместо пустыря появился завод, — а также рассказывал о героическом труде строителей.

«Обыкновенная уральская дорога. Таких много на Урале. Черная лоснящаяся земля длинной лентой прорезает огромные пустыри. По обеим сторонам дороги тянутся штабеля досок, горы камней, рыжеют вырытые котлованы. Днем и ночью ревут сигналы автомашин, груженных досками, песком, щебнем, стройматериалами. Ночью небо озаряется голубыми вспышками электросварок. Утром с горизонта один за другим, как огромные пароходы, плывут навстречу заводские корпуса. И откуда бы ни шли люди по этим дорогам — всюду кажется им, что вдали, не отставая, движется вместе с ними выросший, как видение в степи, огромный оборонный завод», — начиналась заметка.

Автор сообщает, что в июне 1942 года строители пришли на пустырь и «под наскоро сколоченным навесом развернули чертежи». По решению Государственного комитета обороны завод нужно было запустить в ближайшие месяцы. «Это нужно было фронту. Этого ждала от строителей страна», — писали в газете.





«Энергичный начальник строительства не раз собирал тогда в своей маленькой комнатке совещания прорабов. В те дни через окно видны были только голые железные столбы и переплеты, внизу пробивалась тонкая кайма первых кирпичей: первая наметка будущего гиганта черной металлургии. Но энтузиасты стройки видели уже завод, одетый в камень, покрытый прочной кровлей. Коротки были совещания, было мало времени: ждала работа. Но была в этих совещаниях почти военная собранность. Люди научились думать и работать по-военному», — продолжает журналист.

Завод строили скоростными методами. Использовали не только военные технологии. Строители работали с большим патриотическим подъемом и волей к победе над врагом.

«По справочникам мирного времени на стройку такого завода нужны были годы. Но наши люди опрокинули справочники. Горячо дыхание фронта, велика любовь к родине, неугасима ненависть к врагу. И дни и ночи — в солнечную погоду и под шум ветров и дождей строители не уходили со своего поста. Много было на стройке героических вахт, много боевых эпизодов. Каждый из них приближал пуск завода, каждый из них приближал дело победы», — писал автор заметки.

Бригада бетонщиков 48 часов бессменно несла свою почетную службу. Некоторые работники по 8—10 часов не выпускали из рук вибраторы, чтобы не допустить в бетоне раковин и пустот. Огромный сложнейший фундамент был готов к сроку, он был чист и монолитен.

«На стройке, как в огне сражений, крепла и закалялась воля строителей». Рабочие трудились не покладая рук, перевыполняя планы, бессменно. Среди них были русские, татары, евреи, чуваши, башкиры. «Они работали с упоением и громадной энергией, словно символизируя дружбу народов нашей страны», — подметил журналист. Работала и молодежь.





В заметке отмечалась находчивость строителей. Вместо недостающих дисков для соединения труб использовали старые металлические обрезы. Темно-зеленую глину применяли как стекольную замазку.

«Из этих боевых эпизодов складывается биография строителей в наши суровые военные дни. Из них складывается биография стройки. Завод родился. Завод вступил в строй. В огромной печи впервые запылал огонь. Медно-красные отсветы пламени вздрагивали на лицах строителей. Они любовно и настороженно смотрели на печь, глядели на свое детище — заводской цех, заставленный теперь громадными машинами. И в душе пламенела радость. Они знали: пройден еще один трудный путь, сделан еще один большой шаг к победе — родился грозный оборонный завод» — так закончилась публикация.

В 1943 году в цехе появился еще один стан для проката труб. За год выросло количество сотрудников. На заводе работали и женщины. В январе 1944 года, спустя всего шесть месяцев работы, запустили мартеновский цех для плавки металла. С вводом его в эксплуатацию появилась собственная металлургическая база крупнейшего трубопрокатного завода, построенного в военное время. В газете «Челябинский рабочий» опубликовали приветствие Иосифа Сталина коллективу предприятия.

«Поздравляю и приветствую строителей и монтажников ЧТПЗ с окончанием строительства трубопрокатных цехов и пуском первой мартеновской печи. В трудных условиях военного времени вы своей образцовой работой, применением технически передовых методов строительства в исключительно короткий срок создали новую базу по производству труб для нужд военной и нефтяной промышленности. Желаю вам дальнейших успехов в вашей работе. И. Сталин»,— говорилось в телеграмме.

После войны вокруг ЧТПЗ вырос соцгород.