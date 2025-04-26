Крупнейшую в СССР домну № 5 на ММК построили сверхскоростными методами

Сталин поздравил металлургов с запуском объекта, в регионе провели радиомитинг

5 декабря 1942 года на Магнитогорском металлургическом комбинате введена в строй крупнейшая в Советском Союзе и Европе доменная печь № 5. Ее построили скоростным методом. С пуском объекта увеличились поставки металла для изготовления танков, самолетов, орудий и боеприпасов. В Челябинской области по поводу начала работы домны провели радиомитинг, выяснило ИА «Первое областное» во время подготовки проекта «80 малоизвестных фактов о Великой Отечественной войне». Поздравление с запуском строителям и металлургам направлял Верховный главнокомандующий и председатель Госкомитета обороны СССР Иосиф Сталин.

«Горячо приветствую вас и поздравляю с пуском самой мощной в СССР доменной печи. Своей успешной работой вы на деле доказали прочность советского тыла и его способность не только обеспечивать нужды славной Красной Армии всеми видами вооружения и боеприпасами, но и в исключительно короткий срок давать новые производственные мощности. В этом залог нашей победы над немецко-фашистскими захватчиками. Желаю вам, товарищи магнитогорцы, новых успехов в вашей работе»,— напечатала газета «Челябинский рабочий» телеграмму Иосифа Сталина.





Советские граждане встретили сообщение о пуске домны с большой радостью, как и известия о победах Красной армии. На радиомитинге управляющий трестом «Магнитострой» Дымшиц рассказал о невиданном размахе и темпах строительства, о самоотверженной работе стахановцев, инженеров, техников.

«5 декабря, в День Сталинской Конституции, построенная пятая магнитогорская домна дала первый чугун. Домна самая большая в Советском Союзе и в Европе. Строители и металлурги Магнитки получили приветственную телеграмму от вождя народов товарища Сталина. Какая может быть большая радость, большая награда для советского человека! Воодушевленный приветствием вождя, коллектив строителей готов к выполнению любого задания Государственного комитета обороны»,— рассказал Дымшиц.





Задувка печей и выпуск первой плавки чугуна прошли нормально. Это показатель хорошего качества строительно-монтажных работ. Домну строили все магнитогорцы летом и осенью 1942 года. Десятки тысяч людей трудились после основной работы. Большую часть металлических конструкций и оборудования изготовили в Магнитогорске. В радиомитинге принимал участие стахановец мастер «Металлостроя» Иванов. Он — один из строителей гигантской домны.

«Я принимал участие в строительстве всех магнитогорских доменных печей, но таких темпов раньше не бывало. Пятая домна — военная домна. Мы знали: чем скорее она будет построена, тем скорее ее металл смертоносным шквалом обрушится на головы фашистов. Стройка была большой школой для коллектива. Молодые, малоопытные ребята под руководством старых рабочих быстро становились прекрасными мастерами своего дела. В горячие дни они наряду со взрослыми по нескольку суток не оставляли своего поста»,— рассказал у микрофона работник.





Выступил и директор ММК Носов. Он заявил, что задача — в кратчайший срок освоить новую домну. Тогда Красная армия во время наступлений сможет обрушить на головы захватчиков дополнительные тысячи тонн смертоносного металла.

«Обязанность доменщиков — с честью выполнить данное товарищу Сталину слово, по-гвардейски нести вахту у новой печи и в короткий срок восстановить свою былую славу, выдавая всем цехом сверхплановый чугун, как это было в июне и в июле нынешнего года. Знамя Государственного комитета обороны должно снова гордо реять над доменным цехом Магнитки»,— напутствовал участников радиомитинга Григорий Носов.





Магнитогорцев поприветствовали с ферросплавного завода и депо Челябинска, Златоустовского металлургического завода, из Копейского горкома ВКП(б) и Челябинского обкома партии.

Это писали в газете «Челябинский рабочий». В книге «Флагман отечественной индустрии» указывается, что были отставания от графика у ряда строительно-монтажных управлений. Наблюдались и факты неорганизованности. Две тысячи строителей получили боевые задания, которые были сродни приказам на фронте. Удалось увеличить количество стахановцев и ударников. Первых к концу работ было 1419, а вторых — 1212. На сушку домну поставили 7 ноября, в день 25-й годовщины Октябрьской революции. Две трети всего объема строительно-монтажных работ выполнили за три месяца.