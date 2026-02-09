Зумеры — первое поколение, ставшее глупее предшественников

Почему им не удалось обойти миллениалов в интеллекте

Нейробиологи обнаружили, что впервые в истории человечества новое поколение уступает в интеллекте предыдущему. Почему же зумеры не превосходят в умственных способностях миллениалов?

Исследования показали, что уровень среднего IQ зумеров стал существенно ниже. Молодые люди хуже запоминают информацию, меньше читают, а также проигрывают в счете и решении задач.

Основная причина, почему так произошло, — в фундаментальном несоответствии сформированного механизма обучения человеческого мозга в ходе эволюции и формата цифрового образования.

Мозг адаптировался под глубокое усвоение информации посредством личного социального взаимодействия и поэтапного погружения в сложные концепции. У коротких видео, которыми сегодня переполнено информационное пространство, совершенно иной формат — поверхностный и отвлеченный. Также при постоянном взаимодействии с экранами в мозге прерываются биологические процессы, важные для способности концентрироваться, глубоко понимать и надолго запоминать.

