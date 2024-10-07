Зумеры подвержены вырастанию рога на затылке

Проблема связана с зависимостью от гаджетов

Понятием «поколение Z», или «зумеры», определяются люди, рожденные в период середины — конца 1990-х до начала 2010-х годов: нижние границы дат рождения — 1995—1997, верхние — 2009—2012. Ключевая особенность зумеров в том, что они с раннего детства привязаны к гаджетам.

Одно из неприятных последствий гаджетозависимости — испорченная осанка, причем настолько, что у многих представителей поколения Z появляется рог в затылочной области.

«У 30% людей — ими оказались участники возрастного диапазона 18—30 лет — было отмечено наличие выраженного экзостоза, выступающего из затылочной чешуи», — сообщается об исследовании австралийских ученых.

Формирование костяного нароста представители науки связывают именно с тем, что зумерам, подолгу залипающим в телефонах, приходится все время наклонять голову.