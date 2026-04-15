Зуд кожи может беспокоить при диабете и онкологии

Если симптом длится некоторое время, нужно показаться врачу

Кожа является достаточно чувствительным индикатором, способным не только реагировать на внешние воздействия, но и сигнализировать о внутренних сбоях, произошедших в организме.

Например, прыщи, покраснения и раздражения бывают частыми спутниками экземы, дефицита питательных веществ или нарушений, связанных с деятельностью органов желудочно-кишечного тракта.

«К особо опасным проявлениям принято относить кожный зуд, который беспокоит без явных на то причин. Наличие зуда присуще метаболическим проблемам. Так, на зуд жалуются больные сахарным диабетом. Еще этот признак, не дающий покоя в течение внушительного временного отрезка, порой оказывается внешним проявлением онкологического процесса», — предупреждают дерматологи.

Если вы заметите на своей коже какие-либо аномалии, которых ранее не наблюдалось и которые не проходят по прошествии нескольких дней, обязательно покажитесь врачу. Иногда внимание к незначительному, на первый взгляд, дефекту помогает сохранить здоровье и жизнь.

