Почему на теле появляются рубиновые пятна

Эти образования — расширенные капилляры

Рубиновые пятна, также известные как вишневые ангиомы, представляют собой небольшие доброкачественные образования рубинового цвета, возникающие на коже вследствие расширения мелких кровеносных сосудов (капилляров). Эти сосудистые новообразования чаще встречаются у взрослых старше 30 лет и увеличиваются в количестве с возрастом.

Причины возникновения вишневых ангиом до конца не изучены, однако существуют предположительные факторы риска: воздействие ультрафиолетового излучения солнца, наследственность, гормональные изменения организма, нарушения кровообращения и микроциркуляции кожи.

«Обычно вишневые ангиомы развиваются постепенно и медленно растут, оставаясь без особых изменений годами. Они могут появиться практически на любом участке тела, особенно часто на груди, животе, спине и конечностях», — объясняют дерматологи.





Самостоятельно рубиновые пятна редко несут угрозу здоровью. Однако в некоторых случаях они могут вызывать дискомфорт, кровоточивость или воспаление при механическом повреждении, например случайном трении одеждой.

Важно! Любое резкое изменение формы, размера или окраски требует консультации врача.

Если вас беспокоит эстетический вид рубиновых пятен или возникли сомнения относительно их природы, рекомендуется обратиться к врачу-дерматологу или онкодерматологу. Специалист проведет осмотр и, при необходимости, назначит дополнительные исследования, например дерматоскопию.

При желании избавиться от косметических дефектов используются современные методы удаления, такие как лазеротерапия, электрокоагуляция или криодеструкция. Процедура безболезненна и занимает минимальное количество времени.

