Когда свои папилломы надо показать врачу

Что снижает риски заражения ВПЧ

Папилломы представляют собой хоть и безболезненные наросты на коже, но приносящие дискомфортные ощущения из-за рисков травмы и внешней непривлекательности. Папилломы изначально имеют доброкачественную природу, но их появление на теле нельзя оставлять без внимания, особенно если образования постоянно подвергаются трению и могут быть повреждены.

Почему папилломы нужно показать врачу и решить вопрос с удалением? Потому что есть опасность их перерождения в рак. Определенным видам ВПЧ (вируса папилломы человека) свойственно переходить в злокачественную форму. Если папилломы травмировать, они будут кровоточить и оставят рубцы после заживления. Кроме этого, поврежденное образование подвергается риску инфицирования, что опасно воспалительным процессом и нагноением.





Как обезопасить себя от заражения вирусом папилломы человека:

• вакцинироваться от онкогенных штаммов ВПЧ, делать это лучше до начала половой жизни;

• не пользоваться общими полотенцами, бритвенными принадлежностями и другими предметами личной гигиены. Регулярно мыть руки;

• поддерживать силу иммунитета посредством ЗОЖ, чтобы помогать организму сопротивляться вирусам;

• использовать барьерную контрацепцию (презервативы), снижающую риски передачи ВПЧ. При этом важно учитывать, что и презервативы не гарантируют абсолютной защиты, так как передача вируса способна осуществиться при контактировании кожи с кожей;

• регулярно посещать дерматолога и гинеколога, осмотры у которых позволяют диагностировать папилломы своевременно, что важно для профилактики осложнений;

• беречься от повреждений кожи, которые представляют собой входные ворота для ВПЧ.

