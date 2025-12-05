Каких компонентов в краске для волос лучше избегать

При выборе продукта следует ознакомиться с информацией на упаковке

При выборе краски для волос важно учитывать состав продукта, ведь некоторые ингредиенты могут не только вызывать аллергические реакции, но и привести к серьезным проблемам со здоровьем при постоянном использовании. Какие компоненты в краске для волос нежелательны?

Аммиак. Нужен для открытия кутикулы волоса и проникновения пигмента внутрь. Аммиак является агрессивным химическим веществом, которое повреждает структуру волос и кожу головы. Длительное воздействие аммиачных красок может привести к выпадению волос и раздражению кожи.

Парафенилендиамин (PPD). Широко применяется в составе стойких красок для волос благодаря своей способности создавать яркий и насыщенный оттенок. PPD токсичен и считается сильным аллергеном, провоцирующим серьезные кожные реакции вплоть до анафилактического шока.

Формальдегид. Консервант часто встречается в дешевых красках для волос. Формальдегид вызывает раздражение дыхательных путей, головную боль и головокружение. Канцерогенность и токсичность формальдегида делают его опасным компонентом для здоровья.





Гидрохинон. Используется в осветляющих средствах и красителях. Гидрохинон подавляет синтез меланина, но также склонен повреждать клетки кожи, запуская гиперпигментацию. Может вызвать конъюнктивит, дерматит, нанести ущерб ДНК, а еще вещество канцерогенно.

Этилпарабен и бутилпарабен. Добавляются в качестве консервантов, предотвращающих рост бактерий и грибков. Парабены обладают эстрогеноподобным действием и могут нарушать гормональный баланс организма. Помимо поражения эндокринной системы, несут онкориски.

Диэтаноламин (DEA) и триэтаноламин (TEA). Применяются для стабилизации уровня pH в продуктах ухода за волосами. Они могут раздражать глаза и другие слизистые, а также кожу головы. Потенциально канцерогенны.

Важно! Определившись с краской, проверьте ее состав при помощи специального ресурса по разбору ингредиентов на безопасность. Так вы сможете быть уверены, что используете продукт, который не нанесет вреда вашему здоровью.

